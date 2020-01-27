Bir stattan fazlası: Gürsel Aksel Stadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bir stattan fazlası: Gürsel Aksel Stadı - Son Dakika Spor

Bir stattan fazlası: Gürsel Aksel Stadı

6 saat önce

Yıllardır kendine ait bir stada ihtiyaç duyan ve bir dönem iç saha karşılaşmalarını Adapazarı, Bursa ve Manisa'da oynamak zorunda kalan Göztepe Spor Kulübü, dün Beşiktaş maçıyla yeni stadına kavuştu.

Bir stattan fazlası: Gürsel Aksel Stadı, System.String[]

Yıllardır kendine ait bir stada ihtiyaç duyan ve bir dönem iç saha karşılaşmalarını Adapazarı, Bursa ve Manisa'da oynamak zorunda kalan Göztepe Spor Kulübü, dün Beşiktaş maçıyla yeni stadına kavuştu. Sarı kırmızılı kulübün efsane kaptanlarından Gürsel Aksel'in adını verildiği tesis, bir futbol stadından çok yaşam alanı özelliklerine sahip.


ÇATIDA YÜRÜYÜŞ PARKURU


34 dönüm alan üzerine inşa edilen Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde stat dışındaki kafe, restoran, ticari alan, kulüp ve oyuncak müzesi, sağlık merkezi ve fitness salonu gibi yapılar ise önümüzdeki dönemde açılacak. Merkezin çatısında 600 metrelik yürüyüş parkuru da yer alıyor.


LED AYDINLATMA


Toplam 39 locanın yer aldığı ve saha zemininin hibrit çim olduğu statta led aydınlatmalar kullanıldı. Seyirci kapasitesi 20 bin 40 olan statta kale arkası tribündeki koltukların kaldırılmasıyla kapasite 25 bine yükselecek.


Adapazarı, Manisa, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:31 
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