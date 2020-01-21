BİR TÜRK MASALI 23 Nisan'da sinemalarda! - Son Dakika

49 yıl sonra çekilen ilk masal filmimiz

Toprak Sergen, yazmaya başladıktan 3 yıl sonra ortaya çıkan Bir Türk Masalı'nı; "Devlet Balesi dansçılarının dans ettiği, Türkiye'nin en kalabalık çocuk korosunun seslendirdiği, Erkin Koray ve Barış Manço gibi ustalarımızın eserlerinin yorumlandığı, Türkiye'nin pek çok coğrafyasında çekilip animatik unsurlarla bezeli çok yönlü bir masal."diye tanımlıyor.

Rüştü Asyalı'nın sesinden…

"Evvel zaman içinde" geçen, olağanüstü güzel ve rengarenk bir doğada yaşayan Mutluluk Ülkesi'nin karakterlerinin, Karanlık ve Aydınlık tarafından kaderinin değiştirildiği, içinde aşkın komedinin ve gerçeküstüögelerin harmanlandığıbir masal bu.

KISA ÖZET: Karanlık tarafın etkisinde kalan ve lanetlenen üç çocuk,Aydınlık tarafa geçebilmek için üç koşulu yerine getirmek zorundadır. Yolları engeller ve tehlikelerle doludur. Ama başarırlarsa üç güzel prenses beklemektedir kendilerini. Üstelik anne ve babalarını Kötülüğün lanetinden de kurtarmış olacaklar.

"İyilik yapan hep iyilik bulacaktır sonunda."

Toprak Sergen'in yazıp yönettiği ve oynadığı filmde, başrollerini abisi Burak Sergen, Amine Gülşe, Cemal Hünal, İclal Aydın, Aslı İnandık, Doruk Sarıduman, EgeAydan, Orçun İynemli, Caner Kadayıfçı gibi çok geniş bir kadroyla paylaştığı filmde Ahmet Mekin, İzzet Günay, Suna Selen, Kayhan Yıldızoğlu ve Füsun Erbulak konuk oyuncu olarak yer alıyor.

BİR TÜRK MASALI, TME'nin dağıtımıyla 23 Nisan bayramıyla birlikte Türkiye ve K.K.T.C. ve yurt dışında pek çok salondaseyircisiyle buluşacak.