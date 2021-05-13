Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Ramazan Bayramı'nda ekranlara gelmeyecek - Son Dakika

TRT ekranlarının hem yeni hem de iddialı dizileri arasında yer alan ve başrollerinde Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın, Pelin Karahan ve Ahmet Kural gibi başarılı oyuncuların paylaştığı dizi, Ramazan Bayramı nedeniyle bu akşam ekranlara gelmeyecek.

Ancak diziyle ilgili bu kötü haberin yanında bir de iyi haber geldi. Bir Zamanlar Kıbrıs'ın 20 Mayıs'ta yayınlanacak olan yeni bölümünde birbirinden heyecanlı sahnelerinin izleyiciyi beklediği öğrenildi.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni bölümünde, Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ve Kıbrıs Türk cemaatinin ileri gelenleri bir masada toplanarak, yeni bir devlet yapılanmasının temelleri için kolları sıvıyor.

"BÜYÜK ZAFER SONRASI HALK YİYECEKLE BULUŞUYOR"

"Yeşil hattan salimen dönen Rauf Denktaş, Makarios ve Sampson'un planlarını alt üst eder. Planların Türkler lehine dönmesinin ardından Kıbrıs Türklerinin ileri gelenlerini bir masa etrafında toplanır. Bu isimlerle birlikte halkın ihtiyaçları, kurulması gereken yeni hastane ve sosyal ihtiyaç merkezleri tartışılır.

İki lider yeni bir devlet yapılanmasının temelleri atılmaktadır. Diğer yandan Denktaş'ın mücahitlerle birlikte bir planı da vardır. Makarios Hükümeti'nin gasp ettiği Buzhane'ye baskın düzenlenir ve 2 milyon sterlinlik erzak Türklerin eline geçer. Kıbrıs Türk Mücahitlerinin kazandığı bu zafer sonrası, Denktaş ve mücahitler yiyecekleri, kıtlık çeken halka ulaştırır"

DENKTAŞ ANKARA'YA DOĞRU YOLA ÇIKIYOR

Kazanılan zaferin hemen ardından EOKA'nın kaçırdığı Türk esirlerin geri alınması için Denktaş, Kemal'in Rum tarafına gizlice geçişine onay verecek.

RaufDenktaş, Londra Konferansı'na katılmak ve Kıbrıs Türklerini temsil etmek için Ankara'ya doğru yola çıkacak.