Birbirlerine acımasızca saldırdılar! Sokak savaş alanına döndü - Son Dakika
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Birbirlerine acımasızca saldırdılar! Sokak savaş alanına döndü

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirine acımasızca saldırırken, sokak savaş alanına döndü. Polis güçlükle kavgayı sonlandırdı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar birbirine acımasızca saldırdı. Sokağın adeta savaş alanına döndüğü olayda çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

KAVGA ANI KAMERADA

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin güçlükle müdahale ederek ayırdığı kavga son bulurken, yaşanan o tehlikeli anlar mahalle sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Cep TelefonuŞehitkamilGaziantep3. SayfaGüncelPolisKavgaSon Dakika

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SON DAKİKA: Birbirlerine acımasızca saldırdılar! Sokak savaş alanına döndü - Son Dakika
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