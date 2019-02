Birçoğunun Adını Bile Duymadığınız, Farklı Sebeplerden Dolayı İptal Edilen 6 Oyun

Oyun sektörü son yıllarda oldukça fazla gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Büyük yapımcıların oyunları her yıl dünya gündemine oturmayı başarıyor ancak bazen şirketler ve oyuncular için pek de hoş olmayan gelişmeler yaşanabiliyor. Bu haberimizde gerek finansal sebeplerden iptal olan, gerekse şirketin kendi iradesiyle iptal ettiği oyunları listeleyeceğiz.1. Zone of the Enders 3Adını Konami'yle duyduğumuz ve aşina olduğumuz Hideo Kojima'nın projesi olan Zone of the Enders, sadece proje olarak kalan oyunlardan. Projenin varlığı ilk kez 2012 yılında, Zone of the Enders'ın tanıtım etkinliğinde "Enders Project" adıyla duyurulmuştu. Duyurulmasının ardından oyundaki birkaç karakterin tasarımları paylaşıldı ancak hepsi bu kadardı.Maalesef proje bu noktada tıkandı. Duyurulmasından bir süre sonra Hideo Kojima, projenin iptal olduğunu açıkladı.2. Prey 2Prey 2, Bethesda tarafından 2011 yılında duyuruldu. Takvimler 2012'yi gösterdiğinde oyunun iptal edildiğine dair bazı dedikodular ortaya çıktı ancak yapımcı şirket bu haberleri yalanlayarak, geliştirme sürecinin devam ettiğini açıkladı. Bu açıklamadan sonra oyunun çıkmasını bekleyen oyuncuların umutları tekrar yeşerdi ancak 2014'e kadar süren beklemenin ardından Bethesda oyunun iptal edildiğini açıkladı. Bethesda'nın Başkan Yardımcısı Pete Hines, "İnandığımız bir oyundu ancak olması gerektiği seviyeye getiremedik. Fakat yine de bir şeyler başarabileceğimize inanıyoruz" diyerek yine akıllarda soru işareti bıraktı.Bu soru işaretleri 2017'de cevap buldu ve Prey'in 2006'daki halinden tamamen farklı ve gelişmiş şekilde yeni bir Prey oyunu yayınlandı.3. StarCraft: GhostStarCraft: Ghost, geliştiricisi Blizzard tarafından 2002 yılında PlayStation 2, Xbox ve GameCube için duyurulmuştu. Oyundaki ana karakterin kadın olması ve üçüncü şahıs bir kamera açısına sahip oluşuyla bekleyenleri heyecanlandırmıştı. Fakat projenin haddinden fazla gecikmesinin ardından Blizzard, oyunun süresiz olarak beklemeye alındığını duyurdu. Blizzard'ın mükemmeliyetçi bir şirket olduğu biliniyor. Bu yüzden, emin olmadıkları bir oyunu sunmayacakları tahmin edilebilir bir durum olsa gerek.4. Star Wars 1313LucasArts'ın son derece umut vadeden projelerinden olan üçüncü şahıs aksiyon oyunu Star Wars 1313, iddialı bir şekilde sunulmuştu. Fakat 2013'te LucasArts Disney tarafından satın alındı ve ardından Star Wars 1313 projesi sebep belirtilmeden iptal edildi.5. Silent HillsKorku oyunu denildiğinde akla gelen sayılı oyunlardan olan Silent Hills, ikinci ve üçüncü oyunlarıyla PlayStation 2 döneminde oyunculara sunulmuştu. Fakat bu dönemin ardından Konami yapımı oyun ciddi düşüş yaşadı. Hideo Kojima'nın yetkili olduğu dönemde sosyal medyada Silent Hills'in geri döneceği konuşuldu ancak oyunu bekleyen herkesin umutları yeşermişken 2015'te Hideo Kojima, Konami ile yollarını ayırdı. Böylece Silent Hills projesi de hayal olarak kaldı.6. The Wolf Among US Season 2The Wolf Among US'ın yapımcısı Telltale Games, 2018 yılında kepenklerini indirdi. 2018'in son çeyreğinde, şirket personellerinin %90'ının işten çıkarıldığı, sadece yapım aşamasında olan projeleri tamamlamak adına bazı çalışanların kaldığı açıklandı. Fakat bu da pek uzun sürmedi. Duyurudan bir ay kadar sonra şirket iflas ettiğini resmi olarak duyurdu. Bu olayla birlikte The Wolf Among US'ın ikinci sezonu ve birçok diğer proje suya gömülmüş oldu.