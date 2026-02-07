Birecik'te Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Birecik'te Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

07.02.2026 21:39
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Muhammed Nurullah K. (26) idaresindeki 27 SE 787 plakalı otomobil, yağışın etkili olduğu Ünsal Mahallesi'nde bariyerlere çarptı.

Araçta bulunan Hasip K. (53) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile İbrahim Halil K. (12) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

