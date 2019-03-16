Son Dakika Haberleri: Birevim Elazığspor - Adana Demirspor: 0-2

Birevim Elazığspor - Adana Demirspor: 0-2

1 saat önce

STAT: 11 NisanHAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Ali Can AlpBİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet Sabri – Idrissa, Serdar (Dk. 67 Lamine), Dialo, Mustafa, Yiğitcan, Serge, Abdülkadir, Christian (Dk.7 Emir), Cengizhan, Muhammed (Dk.

Birevim Elazığspor - Adana Demirspor: 0-2, System.String[]


STAT: 11 Nisan

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Ali Can Alp

BİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet Sabri – Idrissa, Serdar (Dk. 67 Lamine), Dialo, Mustafa, Yiğitcan, Serge, Abdülkadir, Christian (Dk.7 Emir), Cengizhan, Muhammed (Dk. 46 Kadir)

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar – Tayyib, Hamidou, Berk, Mickael (Dk. 46 Levent), Vedat (Dk. 30 Emre Uğur), Kaan, Erdal, Süleyman, Semih, Oleksandr (Dk. 75 Herve)

GOLLER: Dk.8 Oleksandr, Dk.90 de Herve (Adana Demirspor )

SARI KART: Idrissa, Yiğitcan, Dialo, (Birevim Elazığspor) –  Hamidou, Mickael, Erdal, Berk, (Adana Demirspor)

KIRMIZI KART: Yigitcan, Idrıssa, (Birevim Elazığspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Birevim Elazığspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 2 - 0 yenildi.  

8'inci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Yiğitcan'ın yaptığı faul sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Oleksandr topu ağlara gönderdi. 0-1

27'nci dakikada serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Cengizhan'ın sert vurduğu top direğin yanından dışarı çıktı.

62'nci dakikada Oleksandr orta sahada kazandığı topla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Oleksandr'nın sert şutunda kaleci topu kornere gönderdi. 

90+2'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Herve güzel bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 0-2

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:45 Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Elazığspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Haftanın Açılış Maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u 2-1 Mağlup Etti Üsküdar'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu AK Partili Mustafa Göktaş'tan Skandal Sözler: Oy Verin, Cennetin Anahtarı Cebinize Girsin Genç Kızları Dövüp Taciz Eden Magandaya 63 Yıl Hapis Cezası Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 17:27:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birevim Elazığspor - Adana Demirspor: 0-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]