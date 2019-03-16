Birevim Elazığspor - Adana Demirspor: 0-2

STAT: 11 Nisan
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu
, Murat Ergin Gözütok
, Ali Can
Alp
BİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet Sabri – Idrissa, Serdar (Dk. 67 Lamine), Dialo, Mustafa, Yiğitcan, Serge, Abdülkadir, Christian (Dk.7 Emir), Cengizhan, Muhammed (Dk. 46 Kadir)
ADANA DEMİRSPOR: Çağlar – Tayyib, Hamidou, Berk, Mickael (Dk. 46 Levent), Vedat (Dk. 30 Emre Uğur
), Kaan
, Erdal, Süleyman, Semih, Oleksandr (Dk. 75 Herve)
GOLLER: Dk.8 Oleksandr, Dk.90 de Herve (Adana Demirspor
)
SARI KART: Idrissa, Yiğitcan, Dialo, (Birevim Elazığspor
) – Hamidou, Mickael, Erdal, Berk, (Adana Demirspor)
KIRMIZI KART: Yigitcan, Idrıssa, (Birevim Elazığspor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Birevim Elazığspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 2 - 0 yenildi.
8'inci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Yiğitcan'ın yaptığı faul sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Oleksandr topu ağlara gönderdi. 0-1
27'nci dakikada serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Cengizhan'ın sert vurduğu top direğin yanından dışarı çıktı.
62'nci dakikada Oleksandr orta sahada kazandığı topla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Oleksandr'nın sert şutunda kaleci topu kornere gönderdi.
90+2'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Herve güzel bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 0-2
- Şanlıurfa