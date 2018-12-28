Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltme Kararı

İçişleri Bakanlığı
kararı ile 39 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz
konusu karar ile Mülkiye
Başmüfettişi Mehmet Atila Şahin, Ahmetli
Kaymakamı Gökay Özkan, Taşköprü
Kaymakamı Ercan Çiçek, Ankara Valiliği
Hukuk Müşaviri Sibel Köse
, Mülkiye Müfettişi Ozan Gazel, Silopi
Kaymakamı Sezer Işıktaş, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Ahmet Karatepe
, Ergani
Kaymakamı Hüseyin Sayın, Bünyan
Kaymakamı Ömer Şahin, Gerze
Kaymakamı Murat Güven, Elmadağ
Kaymakamı Turgay Ünsal, Mut
Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz
, Perşembe Kaymakamı Ahmet Arık, Osmaniye
Vali Yardımcısı Metin Esen, Babaeski
Kaymakamı Hakan Özarslan, Cihanbeyli
Kaymakamı Mustafa Kutlu, Çaycuma
Kaymakamı Serkan
Keçeli, Dalaman
Kaymakamı Ali Güldoğan, Yumurtalık
Kaymakamı Asalet Karabulut, İslahiye
Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan
, Gümüşhane
Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Terme
Kaymakamı Mehmet Parlak, Vize
Kaymakamı Soner Zeybek, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ercan Turan, Mülkiye Müfettişi Cengizhan Yılmaz, Niksar
Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan
, Mülkiye Müfettişi Murat Demirci, Kulu
Kaymakamı Ali Edip Budan
, Gediz
Kaymakamı Muhammet Önder, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Aslı Kuzulu, Mülkiye Müfettişi Özgür Aslan, Osmancık
Kaymakamı Hakan Alkan ve Uşak
Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı 30 Kasım 2018 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.
Ayrıca Kilis
Vali Yardımcısı Şükrü Özcan
30 Kasım 2016 tarihi itibarıyla, Adıyaman
Vali Yardımcısı Ayhan Akpay
, Afyonkarahisar
Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe
ile Mülkiye Müfettişleri Serdar Köse, Mahmut Ağbal ve Veysel Çiftçi de 30 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilen isimler arasında yer aldı.