Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık'tan seyyanen zam talebi Açıklaması - Son Dakika

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, kamu çalışanlarına seyyanen zam yapılmasını talep etti.

Balık, Tüm Yerel-Sen Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ağır şartlarında asgari yaşam mücadelesi veren kamu emekçilerine, emeklilere ve işçilere acı reçete dayattığını savunarak, yapılan zammı kabul etmediklerini belirtti.

"Enflasyonun yüzde 14,6 olduğu, asgari ücrete yüzde 21,6 oranında zam yapıldığı bir ortamda kamu emekçilerinin maaşları yüzde 3+4,37 oranıyla sefalet koşullarına mahkum edilmesi en hafif tabirle vicdansızlık ve adaletsizliktir." ifadesini kullanan Balık, açlık sınırının 3 bin 146 lira, yoksulluk sınırının 11 bin 186 lirayı aştığını söyledi.

Balık, yakın dönemde doğal gaz, yakıt ve benzeri giderlerin fiyatlarına yüksek oranda zam yapıldığını ifade ederek, "Yapılan zammın halkın giderlerini karşılaması mümkün değil. Bugün itibarıyla hükümete sesleniyorum. Bizim maaşlarımıza toptan bir zam yapılmasını talep ediyorum. Zamlarla burada hiçbir yere ulaşamayız. Maaşlarımıza seyyanen zam istiyoruz." dedi.

Kamu emekçilerinin, hükümetten ücretlerde iyileştirme yapılması talebinde bulunmaları gerektiğini belirten Balık, şunları kaydetti:

"Bugün 2 bin 500 liranın altında olmamak kaydıyla kamu çalışanlarına seyyanen zam yapılmalı. Artık yüzdelik zam dilimlerinden vazgeçilmelidir. Bunu yapabilmek için de grevli bir toplu sözleşme hakkı verilmesi gerekiyor. Bugünden başlamak üzere ayın 15'ine kadar her gün hükümeti uyaracağız. Sendikalarımızla her türlü eyleme açığız. Diğer memur sendikalarına da açık çağrımız var. Ayın 15'inden önce gelin bir araya gelelim. Grev, eylem, yürüyüş, miting yaparak, birlikte kamu çalışanlarının haklarıyla ilgili çalışma başlatalım. Biz her gün biraz daha artan eylem sürecini bugünden itibaren başlatıyoruz. Cuma günü hükümetin bize reva gördüğü zamlı bordrolarımızla tüm Türkiye'de kent meydanlarında olacağız."