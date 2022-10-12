Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Balık: "Öğrenciler, Ailesinin Yanına Gidebilmesi İçin Bile Yardıma Muhtaç Bir Duruma Getirilmiştir"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, "Ülkenin sırtına yük olan yandaş grupların tükettiği ekonomik kaynaklar sonucunda öğrenciler, ailesinin yanına gidebilmesi için bile yardıma muhtaç bir duruma getirilmiştir. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; AKP iktidarının bilinçli bir şekilde yurttaşları yoksullaştırma ve yardıma muhtaç duruma getirme politikasına karşı çıkıyoruz" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, yaptığı yazılı açıklamada; iktidarın ekonomi politikasını eleştirerek öğrencilerin yaşadığı sorunlara değindi. Balık, şu değerlendirmeleri yaptı:

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, ARTIK KENDİ MEMLEKETLERİNE AİLELERİNİ GÖRMEYE BİLE GİDEMEYECEK BİR DURUMA DÜŞMÜŞTÜR"

"AKP iktidarının yarattığı ekonomik krizle beraber artan akaryakıt ve yan masraflar sebebi ile ulaşım fiyatları ulaşılamayacak seviyeye gelmiştir. Bir zamanlar yurt dışı eğitim, şehir dışı eğitim toplantıları, sempozyum ve sosyal aktiviteler dolu bir yaşam sürmeye çalışan üniversite öğrencileri, artık kendi memleketlerine ailelerini görmeye bile gidemeyecek bir duruma düşmüştür.

AKP iktidarının açıkladığı öğrencilere her yıl iki kere yol yardımı yapılacağının sözde müjdesi yurttaşların sosyal ve ekonomik olarak kasıtlı bir şekilde muhtaç duruma getirip yönetme politikasıdır. Ülkenin geleceği olan üniversite öğrencileri daha iş yaşamına başlamadan yaşamsal maliyetlerini karşılamak adına AKP iktidarının günü kurtarmalık yardımlarına muhtaç bırakılmaya çalışılmaktadır.

"AKP İKTİDARININ BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE YURTTAŞLARI YOKSULLAŞTIRMA POLİTİKASINA KARŞI ÇIKIYORUZ"

Öncelikle üniversitelerde sosyal yaşamı kısıtlamak adına öğrenci şenlikleri, bilimsel etkinlikler, sosyalleşme alanları gibi eğitim hayatının vazgeçilmez unsurlarını yasaklamakla başlayan süreç, daha sonra eğitim kurumlarının bilimsel faaliyetlerini sekteye uğratıcı bir yönetim anlayışına evirilmiştir. Bugün geldiğimiz noktada ise üniversite öğrencileri konut ve yaşam maliyetleri sorunu ile eğitim hayatlarına devam edemezken, KYK yurt kapasitesini arttırdık diyerek sadece yatak sayılarını arttırmış, öğrencileri deyim yerindeyse üst üste bir yaşama mahküm etmiştir.

Bugün ise görmekteyiz ki; AKP iktidarının yirmi yıllık sürecinde ekonomik kriz ve ülkenin sırtına yük olan yandaş grupların tükettiği ekonomik kaynaklar sonucunda öğrenciler, ailesinin yanına gidebilmesi için bile yardıma muhtaç bir duruma getirilmiştir. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; AKP iktidarının bilinçli bir şekilde yurttaşları yoksullaştırma, yardıma muhtaç duruma getirme ve ülkeyi yönetme politikasına karşı çıkıyoruz."