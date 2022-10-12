Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Balık: "Öğrenciler, Ailesinin Yanına Gidebilmesi İçin Bile Yardıma Muhtaç Bir Duruma Getirilmiştir" - Son Dakika
Üye Girişi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Balık: "Öğrenciler, Ailesinin Yanına Gidebilmesi İçin Bile Yardıma Muhtaç Bir Duruma Getirilmiştir"

12.10.2022 15:01
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Balık: "Öğrenciler, Ailesinin Yanına Gidebilmesi İçin Bile Yardıma Muhtaç Bir Duruma Getirilmiştir"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Ülkenin sırtına yük olan yandaş grupların tükettiği ekonomik kaynaklar sonucunda öğrenciler, ailesinin yanına gidebilmesi için bile yardıma muhtaç bir duruma getirilmiştir. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; AKP iktidarının bilinçli bir şekilde yurttaşları yoksullaştırma ve yardıma muhtaç duruma getirme politikasına karşı çıkıyoruz” dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, "Ülkenin sırtına yük olan yandaş grupların tükettiği ekonomik kaynaklar sonucunda öğrenciler, ailesinin yanına gidebilmesi için bile yardıma muhtaç bir duruma getirilmiştir. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; AKP iktidarının bilinçli bir şekilde yurttaşları yoksullaştırma ve yardıma muhtaç duruma getirme politikasına karşı çıkıyoruz" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, yaptığı yazılı açıklamada; iktidarın ekonomi politikasını eleştirerek öğrencilerin yaşadığı sorunlara değindi. Balık, şu değerlendirmeleri yaptı:

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, ARTIK KENDİ MEMLEKETLERİNE AİLELERİNİ GÖRMEYE BİLE GİDEMEYECEK BİR DURUMA DÜŞMÜŞTÜR"

"AKP iktidarının yarattığı ekonomik krizle beraber artan akaryakıt ve yan masraflar sebebi ile ulaşım fiyatları ulaşılamayacak seviyeye gelmiştir. Bir zamanlar yurt dışı eğitim, şehir dışı eğitim toplantıları, sempozyum ve sosyal aktiviteler dolu bir yaşam sürmeye çalışan üniversite öğrencileri, artık kendi memleketlerine ailelerini görmeye bile gidemeyecek bir duruma düşmüştür.

AKP iktidarının açıkladığı öğrencilere her yıl iki kere yol yardımı yapılacağının sözde müjdesi yurttaşların sosyal ve ekonomik olarak kasıtlı bir şekilde muhtaç duruma getirip yönetme politikasıdır. Ülkenin geleceği olan üniversite öğrencileri daha iş yaşamına başlamadan yaşamsal maliyetlerini karşılamak adına AKP iktidarının günü kurtarmalık yardımlarına muhtaç bırakılmaya çalışılmaktadır.

"AKP İKTİDARININ BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE YURTTAŞLARI YOKSULLAŞTIRMA POLİTİKASINA KARŞI ÇIKIYORUZ"

Öncelikle üniversitelerde sosyal yaşamı kısıtlamak adına öğrenci şenlikleri, bilimsel etkinlikler, sosyalleşme alanları gibi eğitim hayatının vazgeçilmez unsurlarını yasaklamakla başlayan süreç, daha sonra eğitim kurumlarının bilimsel faaliyetlerini sekteye uğratıcı bir yönetim anlayışına evirilmiştir. Bugün geldiğimiz noktada ise üniversite öğrencileri konut ve yaşam maliyetleri sorunu ile eğitim hayatlarına devam edemezken, KYK yurt kapasitesini arttırdık diyerek sadece yatak sayılarını arttırmış, öğrencileri deyim yerindeyse üst üste bir yaşama mahküm etmiştir.

Bugün ise görmekteyiz ki; AKP iktidarının yirmi yıllık sürecinde ekonomik kriz ve ülkenin sırtına yük olan yandaş grupların tükettiği ekonomik kaynaklar sonucunda öğrenciler, ailesinin yanına gidebilmesi için bile yardıma muhtaç bir duruma getirilmiştir. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; AKP iktidarının bilinçli bir şekilde yurttaşları yoksullaştırma, yardıma muhtaç duruma getirme ve ülkeyi yönetme politikasına karşı çıkıyoruz."

YORUMLAR
500
İBB Meclisi birbirine girdi! İYİ Partili Taylan Yıldız'ın kürsüde açtığı döviz, AK Partilileri sinirlendirdi İBB Meclisi birbirine girdi! İYİ Partili Taylan Yıldız'ın kürsüde açtığı döviz, AK Partilileri sinirlendirdi TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma  Komisyonu, kurum temsilcilerini dinledi TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma  Komisyonu, kurum temsilcilerini dinledi CHP'nin 'Evdeki Yabancı' İddialarının Araştırılması Önerisi, AKP ve MHP Oylarıyla Reddedildi. CHP'nin 'Evdeki Yabancı' İddialarının Araştırılması Önerisi, AKP ve MHP Oylarıyla Reddedildi.
Kaynak: ANKA

Mehmet Balık, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Balık: 'Öğrenciler, Ailesinin Yanına Gidebilmesi İçin Bile Yardıma Muhtaç Bir Duruma Getirilmiştir' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:47 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil
19:54 Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor
19:40 ABD'nin F-16 satışını sınırlandıran 2 şartı kaldırmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum: Olumlu bir gelişme
19:13 Bayern Münih, Harry Kane transferi için gemileri yaktı!
18:54 İBB Başkanı İmamoğlu gençlerin kendisine seslenişine hayran kaldı: Kurban olurum size
18:48 İBB Meclisi birbirine girdi! İYİ Partili Taylan Yıldız'ın kürsüde açtığı döviz, AK Partilileri sinirlendirdi
18:35 Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı fotoğraftaki oje detayı dikkat çekti! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü
18:33 Kafasını cips poşetine sıkıştıran karganın imdadına yoldan geçen bir öğretmen yetişti
18:31 İranlı oyuncu Norouzi, ülkesindeki protestolara destek için giydiği hicabı çıkardı
18:18 Ahmet Şık'ın şikayeti ile ifadeye çağrılan Alperen Ocakları Genel Başkanı konuştu: Sözlerimin arkasındayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 20:59:51. #1.13#
SON DAKİKA: Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Balık: "Öğrenciler, Ailesinin Yanına Gidebilmesi İçin Bile Yardıma Muhtaç Bir Duruma Getirilmiştir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement