Birleşik Krallık, finans dünyasını değiştirecek adımlar atmaya devam ediyor

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İngiltere Merkez Bankası ve Finansal Davranış Otoritesi'nin ortaklığında, dijital menkul kıymetlerin alım satımı ve uzlaşmasını yenilikçi bir şekilde test etmeyi amaçlayan Dijital Menkul Kıymetler Sandbox'ı, finans sektöründe çığır açmaya hazırlanıyor.

İngiltere Finans Dünyasını Dönüştürecek Sandbox Test Platformu

İngiltere Merkez Bankası ve Finansal Davranış Otoritesi (FCA), Dijital Menkul Kıymetler Sandbox'ını duyurdu. Bu platform, hisse senetleri ve tahviller gibi dijital varlıkların alım satımını ve uzlaşmasını test etmek için dağıtılmış defter teknolojisi kullanılmasını sağlayacak. İlk katılımcı grubunun 2024 sonbaharında bu platforma katılması bekleniyor.

Beş yıl sürecek olan bu girişim, menkul kıymetlerin saklanması ve uzlaşması gibi hizmetler sunacak firmalara, düzenlemelerin değiştirilmiş bir çerçevesi altında faaliyet gösterme imkânı tanıyacak. FCA İcra Direktörü Sheldon Mills, bu projenin düzenleyici değişiklikleri gerçek dünya durumlarında test etme olanağı sağlayarak düzenlemelerin şekillendirilmesinde yeni bir yol açacağını belirtti.

Birleşik Krallık Hazinesi'nin ilk olarak Temmuz 2023'te başlattığı istişarelerin ardından hükümet bu girişimi destekleyecek yasal düzenlemeleri yapma taahhüdünde bulundu. Bu yeni düzenlemeler, Aralık 2023'te tanıtıldı ve 2023 Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası'nın bir parçası olarak 8 Ocak'ta yürürlüğe girdi.

Dijital Menkul Kıymetler Sandbox'ına başvurular 2024 yazında açılacak ve düzenleyiciler, ilgili taraflardan 29 Mayıs'a kadar geri bildirim almaya hazır. Projeye ilişkin detaylar, bugün yayımlanan bir istişare belgesinde paylaşıldı.