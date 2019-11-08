Son Dakika Haberleri: Birleşik Krallık'ın dağılabileceğine düşünenlerin oranı yüzde 50'ye çıktı
Son Dakika Güncel Birleşik Krallık'ın dağılabileceğine düşünenlerin oranı yüzde 50'ye çıktı

Birleşik Krallık'ın dağılabileceğine düşünenlerin oranı yüzde 50'ye çıktı

6 saat önce

Halkın yarısı İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın 10 yıl içinde şu anki haliyle mevcut olmayabileceğini düşünüyor.

Birleşik Krallık'ın dağılabileceğine düşünenlerin oranı yüzde 50'ye çıktı, System.String[]

Halkın yarısı İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın 10 yıl içinde şu anki haliyle mevcut olmayabileceğini düşünüyor.

Araştırma şirketi Ipsos MORI anketine göre, Birleşik Krallık halkının birliğin geleceğine ilişkin düşünceleri Brexit sürecinde değişti. 2014'de yapılan ankette halkın yüzde 43'ü 10 yıl içinde Birleşik Krallık'ın var olmayacağını söylerken, bu oran 2019'da yüzde 50'ye çıktı. Karşı yönde görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 45'ten yüzde 29'a düştü.

Ipsos MORI İskoçya Direktörü Emily Gray, 25-28 Ekim tarihlerinde 18 yaş ve üzerinde bin 1 kişi ile yapılan ankete ilişkin değerlendirmesinde, halkın İskoçya'da bağımsızlık referandumu yapılan 2014'e göre birliğin geleceği konusunda çok daha fazla bölünmüş olduğunu söyledi.

Ocak 2020'ye ertelenen Brexit'e dair tartışmalar devam ederken, özellikle İskoçya'da yeni bir bağımsızlık referandumuna yönelik talepler giderek güçleniyor. Kuzey İrlanda'da da silahlı grupların faaliyetlerinde artış dikkat çekiyor.

2016'daki Brexit referandumunda İskoçya ve Kuzey İrlanda "hayır", İngiltere ve Galler ise "evet" oyu kullanmıştı.

Birleşik Krallık, Kuzey İrlanda, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:54 Kaynak: AA
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