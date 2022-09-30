BM'den Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Tansiyonu düşürmek için ikili diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyoruz - Son Dakika
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BM'den Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Tansiyonu düşürmek için ikili diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyoruz

30.09.2022 21:52

Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyon her geçen gün daha da yükselirken, Birleşmiş Milletler'den iki ülke arası ilişkilere dair yorum geldi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ege Adaları sorununun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yunanistan ve Türkiye'yi tansiyonu düşürmek için ikili diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler, Yunanistan ve Türkiye'ye "Ege Adaları" sorununun barışçıl yollardan çözülmesi için diyaloğun devam etmesi çağrısı yaptı.

"YÜKSELEN GERİLİMİN FARKINDAYIZ"

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, uluslararası anlaşmalara rağmen Yunanistan'ın Ege'deki bazı adalara askeri yığınak yaptığı yönündeki sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bölgede yükselen gerilimin ve hem Atina'dan hem de Ankara'dan gelen açıklamaların farkındayız. Gerginliği artırabilecek eylem ve ifadelerden kaçınılması önemli. Genel Sekreter bu bağlamda tüm anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünü yineliyor ve Yunanistan ve Türkiye'yi tansiyonu düşürmek için ikili diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyor."

"YARGI YETKİSİNE İLİŞKİN YORUM YAPMIYORUZ"

Dujarric, BM'nin sorunun yasal boyutuna ilişkin ise üye devletlerin egemenlik hakları ve deniz alanları üzerindeki yargı yetkisine ilişkin konularda bir pozisyon almadığını ve yorum yapmadıklarını sözlerine ekledi.

EGE'DE NELER YAŞANIYOR?

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıktı. Çıkarma gemilerinin Midilli ve Sisam'a özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etmesi dikkati çekti.Yunanistan'ın Adalar'a ABD'den sevk edilen askeri araçları yığmasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan dengimiz değil, hesabını verecekler" dedi.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yunanistan, Türkiye, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Tansiyonu düşürmek için ikili diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyoruz - Son Dakika

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