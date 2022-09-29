Bm: Afganistan'ın Yurtdışında Dondurulan Varlıkları Afgan Halkına Ait - Son Dakika
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Bm: Afganistan'ın Yurtdışında Dondurulan Varlıkları Afgan Halkına Ait

29.09.2022 23:44
Bm: Afganistan'ın Yurtdışında Dondurulan Varlıkları Afgan Halkına Ait

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Afganistan'ın diğer ülkeler tarafından dondurulan varlıklarının, Afgan halkına ait olduğunu ve Afgan halkının çıkarına olacak şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Afganistan'ın diğer ülkeler tarafından dondurulan varlıklarının, Afgan halkına ait olduğunu ve Afgan halkının çıkarına olacak şekilde kullanılması gerektiğini söyledi. Dujarric, "Geçen yıl bir dizi ülke tarafından dondurulan Afganistan varlıklarının, Afgan halkına ait olduğuna ve bu fonların Afgan halkının yararına olacak şekilde kullanılmasına yönelik yolların bulunması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu. Sözcü Dujarric, "Tüm bu fonların, uluslararası yaptırımlara riayet ederek şeffaf ve hesap verilebilir şekilde ele alınması ve hiçbir paranın yasadışı amaçlarla kullanılmamasının sağlanması kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

BM'nin, ABD Başkanı Joe Biden'ın dondurduğu Afgan varlıklarının yarısının, ABD'nin yurtiçi kullanımına yönlendirilmesine yönelik kararının yanlış olduğuna inanıp inanmadığı sorusuna yanıt veren Dujarric, "Afgan varlıklarının Afgan halkına ait olduğuna ve Afgan halkının faydasına olacak şeffaf bir biçimde kullanılması gerektiğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı. Biden Şubat ayında imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle geçen yıl Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden sonra dondurup el koyduğu 9 milyardan fazla ABD dolarının 7 milyar dolarını serbest bırakmaya karar vermiş ve bu parayı Afganistan'a yönelik insani yardım ile ABD'de 11 Eylül 2001'de meydana gelen terör saldırılarının kurbanları için kurulan fon arasında paylaştırmıştı.

Bm: Afganistan'ın Yurtdışında Dondurulan Varlıkları Afgan Halkına Ait

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Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bm: Afganistan'ın Yurtdışında Dondurulan Varlıkları Afgan Halkına Ait - Son Dakika

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