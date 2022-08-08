BM, Sri Lanka'da OHAL'in protestoculara karşı kullanılmasını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), ekonomik krizin devam ettiği Sri Lanka'da olağanüstü hal (OHAL) tedbirlerinin, protestocuları bastırma amaçlı kullanılmasını kınadı.

BM insan hakları uzmanlarından yapılan ortak yazılı açıklamada, eski Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın 15 Temmuz'da ülkeyi terk etmesinin ardından yerine gelen Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe'nin 17 Temmuz'da yeniden OHAL ilan ederek, "bozguncu" olarak tanımladığı protestoculara karşı sert tavır alacağına yönelik açıklaması değerlendirildi.

OHAL kapsamında askerin protestocuları tutuklama ve özel mülkte arama yapma yetkisi bulunduğu belirtilerek, "OHAL tedbirlerinin birkaç kez kötüye kullanıldığına dair hükümete yönelik endişelerimizi ilettik, fakat faydası olmadı. Bu tür tedbirlerin sürekli ifade ve barışçıl gösteri özgürlüğüne saldırı için kullanılmasını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Sri Lanka hükümetine OHAL tedbirlerini protestoculara karşı kullanmaya son verme çağrısı yapılarak, mevcut kriz ortamına çözüm bulunması için ülkenin her kesimiyle diyaloğa girilmesi tavsiye edildi.

Ülkenin başkenti Kolombo'da, 22 Temmuz'da polis ve ordu güçleri, protestocuların bulunduğu bir kampa baskın düzenleyerek kampı dağıtmıştı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesinde 50'nin üzerinde protestocu yaralanmıştı.

Sri Lanka'daki durum

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.