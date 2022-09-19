Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvenin yapıldığı salona gelmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ne katıldı. (1)
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tarihi nitelikte adımlar atıyoruz' - Son Dakika