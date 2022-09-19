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Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tarihi nitelikte adımlar atıyoruz' - Son Dakika

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