Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tarihi nitelikte adımlar atıyoruz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tarihi nitelikte adımlar atıyoruz"

19.09.2022 19:18

Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvenin yapıldığı salona gelmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet...

Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvenin yapıldığı salona gelmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ne katıldı. (1)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tarihi nitelikte adımlar atıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tarihi nitelikte adımlar atıyoruz" - Son Dakika
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