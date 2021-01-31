Birliğine teslim ettikleri oğullarından ailesine hüzünlü veda...Kazada hayatını kaybeden anne, babası ve kardeşini toprağa verdi - Son Dakika

Birliğine teslim ettikleri oğullarından ailesine hüzünlü veda...Kazada hayatını kaybeden anne, babası ve kardeşini toprağa verdi

31.01.2021 14:49

Birliğine teslim ettikleri oğullarından ailesine hüzünlü veda.

Birliğine teslim ettikleri oğullarından ailesine hüzünlü veda...Kazada hayatını kaybeden anne, babası ve kardeşini toprağa verdi

TOKAT - Samsun'da birliğine teslim olduktan sonra meydana gelen trafik kazasında anne, babası ve kardeşini kaybeden asker, ailesini toprağa verdi.

İstanbul Esenyurt'ta ikamet Mustafa Çelik (47), vatani görevini yapmak üzere oğlu Mürsel Çelik'i Samsun'da birliğine teslim etti. Dönüş yoluna geçen aile, Samsun- Ankara karayolunun 34. kilometresinde kaza yaptı. Mustafa Çelik idaresindeki hafif ticareti araç, yoldan çıkarak devrildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Çelik, eşi Gülbahar Çelik ile oğlu Gürsel Çelik (22), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samsun'da yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Armutalan köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Köy meydanında helallik alındıktan sonra cenazelee traktör römorkuna konularak köy mezarlığına götürüldü. Mezarlıkta önce annenin, daha sonra baba ile oğlunun cenaze namazı kılındı. Hayatının en büyük acısını yaşayan Mürsel Çelik, metanetini korumaya çalıştı. Cenazeler yan yana eşilen mezarlarda toprağa verildi.

"Kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı deneyeceğim"

Ailesine son görevini yapan Mürsel Çelik, "Söylenecek pek bir şey yok. Takdiri ilahi diyoruz. Rabbimden gelen bir şey, böylesi kısmetmiş. Hayat bir şekilde devam ediyor. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı deneyeceğim. Babam beni birliğe teslim ettikten birkaç saat sonra kaza yapmış" dedi.

Birliğine teslim ettikleri oğullarından ailesine hüzünlü veda...Kazada hayatını kaybeden anne, babası ve kardeşini toprağa verdi
Birliğine teslim ettikleri oğullarından ailesine hüzünlü veda...Kazada hayatını kaybeden anne, babası ve kardeşini toprağa verdi
Birliğine teslim ettikleri oğullarından ailesine hüzünlü veda...Kazada hayatını kaybeden anne, babası ve kardeşini toprağa verdi
Birliğine teslim ettikleri oğullarından ailesine hüzünlü veda...Kazada hayatını kaybeden anne, babası ve kardeşini toprağa verdi

Mustafa Çelik, Esenyurt, Samsun, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Birliğine teslim ettikleri oğullarından ailesine hüzünlü veda...Kazada hayatını kaybeden anne, babası ve kardeşini toprağa verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 çocuk babası müzisyen Erdem Topuz maddi sıkıntıya dayanamadı! Sobadan kovayı çıkartıp odada bekleyerek intihar etti Beşiktaş ile anlaşan futbolcu Bilal Ceylan, Eskişehirspor'a veda etti Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür Hande Erçel'in dişlerinden yaptırmak isteyen ünlü modacının başına gelmeyen kalmadı Boş aracı görenler telefona sarıldı! İntihar eden polisin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu Başakşehir'de tartıştığı kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu Meteoroloji'den "İstanbul'da 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak" söylentilerine yanıt: O kış bu kış değil Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Kemal Ademi'yi istiyor Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Kemal Ademi'yi istiyor         
14:57
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Göztepe, eski golcüsü Adis Jahovic ile anlaşma sağladı Göztepe, eski golcüsü Adis Jahovic ile anlaşma sağladı         
13:37
PKK'da çözülme devam ediyor! Karayılan'dan PKK'da çözülme devam ediyor! Karayılan'dan "Kaçanları vurun talimatı"         
12:57
Hollanda'daki korona protestolarında kan donduran görüntü: Polisin tazyikli suyla vurduğu kadının kafatası çatladı Hollanda'daki korona protestolarında kan donduran görüntü: Polisin tazyikli suyla vurduğu kadının kafatası çatladı         
11:32
Dondurucu soğuğa aldırış etmeden 40 derece sıcaklıktaki 'doğal jakuzide' eğleniyorlar Dondurucu soğuğa aldırış etmeden 40 derece sıcaklıktaki 'doğal jakuzide' eğleniyorlar         
10:28
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kısıtlamaların kaldırılması için 2'nci doz aşılamanın tamamlanması gerek Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kısıtlamaların kaldırılması için 2'nci doz aşılamanın tamamlanması gerek         
10:01
CHP'li ismin iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi: Ana muhalefeti kaybedebiliriz CHP'li ismin iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi: Ana muhalefeti kaybedebiliriz         
09:18
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı         
07:57
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu         
00:34
Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı         
00:13
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı         
15:48
Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti         
15:39
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 15:12:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Birliğine teslim ettikleri oğullarından ailesine hüzünlü veda...Kazada hayatını kaybeden anne, babası ve kardeşini toprağa verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei