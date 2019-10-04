Son Dakika Haberleri: Birlik toplantısı Urla ev sahipliğinde gerçekleşti
Son Dakika Güncel Haber

Birlik toplantısı Urla ev sahipliğinde gerçekleşti

3 saat önce

Yarımada Belediyeler Birliği toplantısı Urla'nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Birlik toplantısı Urla ev sahipliğinde gerçekleşti, System.String[]

Yarımada Belediyeler Birliği toplantısı Urla'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. 11 Haziran'da gerçekleşen meclis toplantısının ardından ilk encümen toplantısı dün yapıldı.


Toplantıya, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce katıldı. Birliğin yapacağı faaliyetler, izleyeceği yol haritasının belirlenmesi ve gerçekleştirilecek projelerin planlanması konularının ele alındığı toplantıda Urla Belediye Başkanı ve aynı zamanda Yarımada Belediyeler Birliği Başkanı Burak Oğuz, birliğin genel durumu hakkında bilgiler verdi. - İZMİR

Burak Oğuz, Selçuk, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kilosu bin liraya satılan Anzer balı için 1 ton sipariş geldi
Sahte konteyner dolandırıcısı hapisten çıkar çıkmaz başkasını dolandırdı Volkswagen'in Manisa'da kuracağı fabrika, kentte gayrimenkul sektörünü hareketlendirdi Erdoğan'ın uyarılarına rağmen ABD, PKK işgalindeki bölgeye 300 tırlık sevkiyat yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 13:13:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birlik toplantısı Urla ev sahipliğinde gerçekleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]