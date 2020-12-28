Birol Aydın, özel sporcuların uluslararası organizasyonlarda aldığı başarılarla gurur duyuyor

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, 2020 yılında özel sporcuların tarihi başarılara imza atarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattığını belirtti.

Birol Aydın, 2020 yılı değerlendirmesi için yayımladığı mesajında, şubat ayında Polonya'da düzenlenen VİRTÜS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya olmak üzere toplamda 9 madalya kazanarak bir rekora imza attıklarını belirtti.

Esra Bayrak ve Fatma Damla Altın'ın birinci olarak İstiklal Marşı'nı dünyaya dinlettiğini vurgulayan Aydın, "2020 yılında özel sporcularımız tarihi başarılara imza atarak ülkemize büyük gurur yaşattı. Avrupa ve dünyanın en genç milli takımı olan Özel Sporcular Milli Takımız, Dünya Şampiyonası'nda da ülkemizi başarıyla temsil etmişlerdir. 4x200 Kadınlar Bayrak Takımı'mız bronz, 4x400 Kadınlar Bayrak Takımı'mız ise gümüş madalya kazanarak tarihimizde bir ilki başarmışlardır. Bu yıl ülkemize yaşattıkları gurur için özel sporcularımızı, yani 'Altın Kızlarımızı' kutluyorum. Ayrıca sporcularımıza emek veren antrenörlerimizi ve tüm spor elamanlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle Tokyo Paralimpik Oyunları ile 31 Mart-7 Nisan'da Antalya'da yapılması planlanan 2020 Down Sendromlular Spor Oyunları'nın da ertelendiğini hatırlatan Aydın, şunları kaydetti:

"SU-DS Yönetimi, yaptığı toplantıda 2024 Down Sendromlular Spor Oyunları'nın yine ülkemizin ev sahipliğinde, Antalya'da yapılmasına karar verdi. Hedefimiz 2021 yazında Tokyo'da yapılacak olan paralimpik oyunlarına en yüksek sayıda sporcuyla katılmak ve madalya kazanmaktır. Sporcularımıza ve antrenörlerimize güveniyoruz. Her zaman bize inanan ve büyük destekleri olan, özel sporcularımızı bağrına basan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum."