Birol Erdem'in yargılandığı davada Sadullah Ergin tanık olarak dinlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Birol Erdem'in yargılandığı davada Sadullah Ergin tanık olarak dinlenecek - Son Dakika

Birol Erdem'in yargılandığı davada Sadullah Ergin tanık olarak dinlenecek

6 saat önce

Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliğinden yargılanmasına devam edildi.

Birol Erdem'in yargılandığı davada Sadullah Ergin tanık olarak dinlenecek, System.String[]

Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliğinden yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Erdem ile avukatları katıldı.

Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından Yargıtay 9. Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu, duruşma savcısı Müslüm Canpolat'a söz verdi.

Savcı Canpolat, sanık Erdem'in, "örgütün talimatları doğrultusunda hükümetten yana tavır aldığı görüşünde olduklarını" belirterek, tanıkların dinlenmesiyle ilgili takdirin mahkeme heyetinde olduğunu kaydetti.

Aranın ardından mahkeme heyeti, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in tanık olarak dinlenmesine, Erdem hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

Duruşma 24 Şubat'a bırakıldı.

Birol Erdem, daha önceki duruşmalarda, süreçte yaptıklarıyla ilgili, dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in tanık olarak dinlenmesini istemişti. Erdem, 2012'de ÖSYM'nin yaptığı hakim-savcı sınavındaki usülsüzlüğün ortaya çıkmasının ardından dönemin ÖSYM Başkanı Ali Demir ile yaptığı görüşmenin tanığının da Sadullah Ergin olduğunu söylemişti.

Adalet Bakanlığı, Sadullah Ergin, Birol Erdem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:46 Kaynak: AA
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