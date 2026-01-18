Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan Avrupa Şampiyonası Vurgusu - Son Dakika
Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan Avrupa Şampiyonası Vurgusu

18.01.2026 12:34
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Konya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası hakkında, "Tanıtım anlamında ve gençlerin artık salonda bisiklet yapmasıyla ilgili Olimpiyatlarda en büyük madalya şansı olan pist bisikletinin de orada olması ülkemiz açısından çok önemli. Ülke olarak artık madalyaya gitmek istiyoruz" dedi.

Balkan Bisiklet Birliği (BCU) 2026 Kongresi, İstanbul'da 12 Balkan ülkesinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede; bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi, sportif yönetim ve organizasyon standartlarının uyumu, genç sporcu gelişimi, eğitim programları ve Balkan bisikletinin uluslararası yapılarla entegrasyonu başlıkları ele alındı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, kongre öncesi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Avrupa Bisiklet Birliği'nin (UEC) başkanlarını İstanbul'da ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek sözlerine başlayan Müftüoğlu, "Mali bir kongre, Dünya Birliği Başkanı'nın İstanbul'a gelmesi çok önemli. Aynı zamanda Dünya Olimpiyat Komitesi üyesi. Olimpiyatlarla ilgili her an birlikte olabileceğimiz biri. Toplantımızda gelecek yıl neler yapabileceğimizi konuşacağız. 2026 yılında Balkan ülkelerinde hangi organizasyon, hangi toplantı, hangi altyapı çalışmalarıyla ilgili bu Balkan Kongresi'ni gerçekleştireceğiz" dedi.

"Ülke olarak artık madalyaya gitmek istiyoruz"

Türkiye'de bisiklet sporunun ve yapılan organizasyonlarla ilgili Uluslararası Bisiklet Birliği'nin bakış açısına Müftüoğlu şu yanıtı verdi:

"Türkiye'den çok mutlular. Çünkü Konya'da bir velodromumuz oldu. Bu velodromun yapılmasında talimatlarıyla sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek az. Bu sayede 2 hafta sonra Avrupa Şampiyonası yapacağız. Hem tanıtım anlamında hem gençlerin artık salonda bisiklet yapmasıyla ilgili, Olimpiyatlarda en büyük madalya şansı olan pist bisikletinin de orada olması ülkemiz açısından çok önemli. Tüm organizasyonları Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'ın liderliğinde yapıyoruz. Ülke olarak artık madalyaya gitmek istiyoruz."

"Pist bisikletinde yeni bir yapılanmaya gidiyoruz"

Başkan Müftüoğlu, şubat ayında Konya'da yapılacak organizasyon ve hedeflerle ilgili ise, "Pist bisikletinde yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. 81 ilden gençleri Konya'da toparlayacağız. Onlardan geniş bir altyapıyla artık Olimpiyatlarda madalya almak istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

