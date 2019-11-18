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Bisiklet tutkunları Tarsus Doğa Parkı'nı gezdi
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen "Bisiklet Festivali" kapsamında bisiklet tutkunları Tarsus Doğa Parkı'nı gezdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:16 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen "Bisiklet Festivali" kapsamında bisiklet tutkunları Tarsus Doğa Parkı'nı gezdi.
Farklı illerden festivale gelen katılımcılar, ilçedeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.
Katılımcılar Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan hayvanat bahçesini de gezdi.
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