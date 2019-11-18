Son Dakika Haberleri: Bisiklet tutkunları Tarsus Doğa Parkı'nı gezdi
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Bisiklet tutkunları Tarsus Doğa Parkı'nı gezdi

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen "Bisiklet Festivali" kapsamında bisiklet tutkunları Tarsus Doğa Parkı'nı gezdi.

Bisiklet tutkunları Tarsus Doğa Parkı'nı gezdi, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen "Bisiklet Festivali" kapsamında bisiklet tutkunları Tarsus Doğa Parkı'nı gezdi.

Farklı illerden festivale gelen katılımcılar, ilçedeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Katılımcılar Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan hayvanat bahçesini de gezdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:16 Kaynak: AA
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