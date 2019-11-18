Bisiklet tutkunları Tarsus Doğa Parkı'nı gezdi

Katılımcılar Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan hayvanat bahçesini de gezdi.

Farklı illerden festivale gelen katılımcılar, ilçedeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

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