Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" İstanbul'a ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" İstanbul'a ulaştı

10.05.2022 11:01
Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" İstanbul'a ulaştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden Samsun'a ulaştırılmak üzere 19 Mayıs'ta alınan toprak, bisikletçiler tarafından İstanbul'a getirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden Samsun'a ulaştırılmak üzere 19 Mayıs'ta alınan toprak, bisikletçiler tarafından İstanbul'a getirildi.

Gümülcine Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi bisikletçiler tarafından dün İpsala Sınır Kapısı'na getirilen toprak, Tekirdağ'ın ardından Silivri'ye ulaştırıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonuna bağlı Tekirdağlı bisikletçiler tarafından taşınan toprağın getirildiği Silivri Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi.

Törende, Tekirdağlı bisiklet sporcularından toprağı teslim alan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, böyle bir organizasyonun parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Toğan, daha sonra toprakla birlikte getirilen Türk bayrağını İstanbullu bisiklet sporcularına teslim etti. Sporcular, aldıkları emaneti Silivri'den Gebze'ye kadar taşıyacak.

Selanik-Samsun güzergahında bulunan illerin bisiklet sporcularıyla taşınan emanetler, 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak.

Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı İstanbul'a ulaştı
Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı İstanbul'a ulaştı
Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı İstanbul'a ulaştı
Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı İstanbul'a ulaştı

YORUMLAR
500
'ÇANAKKALE'NİN EVLATLARI ATASININ İZİNDE' BİSİKLET TURU BAŞLADI 'ÇANAKKALE'NİN EVLATLARI ATASININ İZİNDE' BİSİKLET TURU BAŞLADI

Bisiklet, İstanbul, Selanik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' İstanbul'a ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
17:10 Ersun Yanal'dan hayranlarını sevindiren haber! Geri dönüyor
17:06 Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan da sığınmacı açıklaması: Ev sahibim Afgan
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
16:59 Tren rayları üzerinde başı kesik cansız beden bulundu
16:59 Ünlü şarkıcı Britney Spears, Türkiye'de çekilen görüntüyü sosyal medyadan paylaştı: Bu video beni ağlattı
16:53 Acun Ilıcalı bir sonraki hedefini açıkladı: Gelecek sezon play-off potasında yer almak istiyorum
16:47 Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim
16:46 Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler: Partimiz hakkında teknik ve fiziki takip talimatı vermişler! Soylu ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız
16:42 FED'in faiz artırımı Amazon, Google, Tesla, Microsoft gibi devleri etkiledi: Milyonlarca dolar kayıp yaşandı
16:20 Gezi davasında 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 17:24:26. #1.12#
SON DAKİKA: Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" İstanbul'a ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement