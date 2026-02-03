Bisikletli Çocuklar Hırsızlık Yaptı - Son Dakika
Bisikletli Çocuklar Hırsızlık Yaptı

Bisikletli Çocuklar Hırsızlık Yaptı
03.02.2026 19:59
Alanya'da bisikletli 3 çocuk, araç lastiklerini kesip marketlerden hırsızlık yaptı, yakalandı.

1) BİSİKLETLİ 3 ÇOCUK OTOMOBİLLERİN LASTİĞİNİ KESİP, MARKETLERDEN HIRSIZLIK YAPTI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobillerin lastiklerini kesip, umumi tuvaletin cam ve seramiklerini kıran, 2 farklı marketten de yiyecek ve içecek çalan bisikletli 3 şüpheli, yakalandı. Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 29 Ocak gecesi, Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletli 3 şüpheli, Gündoğan Sokak'ta park halindeki otomobilin lastiklerine kesici aletle zarar verdi. Şüpheliler daha sonra aynı mahalledeki, vatandaşların kullanımına açık olan yürüyüş yolundaki umumi tuvaletin önce camlarını, ardından seramiklerini kırdı. Ardından yol üzerindeki marketin kapalı içecek dolabını zorla açıp içecek çalan şüpheliler başka bir marketin dışındaki stanttaki cipslere de kesici aletle zarar verip, cips aldıktan sonra uzaklaştı.

Olayla ilgili Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmasından yola çıkıp, bisikletli 3 şüphelinin kimliğini tespit edip gözaltına aldı. 18 yaşından küçük olduğu belirlenen şüpheliler sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Tosmur Mahallesi Muhtarı Yakup Gündoğan, "Tuvalette ne varsa kırmışlar. Gündoğan Sokak'ta 11, Kestel'de 7 aracın lastiğini patlatmışlar bıçakla" diyerek duruma tepki gösterdi.

Öte yandan, şüphelilerin 1 otomobilin lastiğine zarar verdiği, ardından marketin içecek dolabını zorla açıp hırsızlık yaptığı, başka marketin önündeki stanttaki ürünlere zarar verip, hırsızlık yaptığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

