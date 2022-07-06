Bisikletlinin çarptığı köpek olay yerinde can verdi, sahibi kaybettiği köpeğinin başında gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Bisikletlinin çarptığı köpek olay yerinde can verdi, sahibi kaybettiği köpeğinin başında gözyaşlarına hakim olamadı

06.07.2022 10:42

Adıyaman'da bir genç, terrier cinsi küçük köpeğini yürüyüşe çıkardı. O esnada yoldan geçen bir bisikletli köpeğe şiddetli bir biçimde çarptı. Köpeğine kalp masajı yapıp hayata döndürmeye çalışan köpek sahibi genç, köpeğinin can vermesi sonucu yere çökerek uzun süre gözyaşı döktü. Yaşanan olay çevrede bulunanlar tarafından üzüntüyle karşılandı.

Yenipınar Mahallesi Harıkçı Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir gencin gezintiye çıkardığı köpeğe bisiklet çarptı. Köpek olay yerinde öldü. Terrier cinsi Mars isimli köpeği yoldan kaldırıma alan vatandaşlar, köpeğin yaşaması için masaj yaptı. Vatandaşlar bir taraftan köpeğe kalp masajı yaparken diğer taraftan Adıyaman Belediyesi 'patibulans' ekiplerini arayarak nasıl bir müdahale yapılacağı yönünde bilgi aldı.

"MARS, BUNU BANA YAPMA" DİYE AĞLADI

Köpek sahibi genç, gözyaşları içerisinde "Mars bunu bana yapma" diyerek çaresiz bir şekilde köpeğine yapılan müdahaleyi izledi. Köpeğinin öldüğüne inanamayan genç, "Mars kalk oğlum", "Abi ölmedi o" gibi sözler ile köpeğinin başında gözyaşı döktü. Gencin sözleri karşısında çevredekilerin yüreği burkuldu. Arkadaşları şahsı sakinleştirmeye çalışsa da çare etmedi.

Bisikletin çarptığı köpek öldü, sahibi başına çöküp hıçkıra hıçkıra ağladı
Bisikletin çarptığı köpek öldü, sahibi başına çöküp hıçkıra hıçkıra ağladı
Bisikletin çarptığı köpek öldü, sahibi başına çöküp hıçkıra hıçkıra ağladı
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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bisikletlinin çarptığı köpek olay yerinde can verdi, sahibi kaybettiği köpeğinin başında gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bisikletlinin çarptığı köpek olay yerinde can verdi, sahibi kaybettiği köpeğinin başında gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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