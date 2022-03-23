Bismil'de suç dosyası kabarık şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Bismil'de suç dosyası kabarık şüpheli suçüstü yakalandı

23.03.2022 11:24
Bismil'de suç dosyası kabarık şüpheli suçüstü yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri hırsızlara göz açtırmıyor.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri hırsızlara göz açtırmıyor. Suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan Gece Kartalları, 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi Ö.A.'yı (30) suçüstü yakaladı.

Bismil ilçesinde yürüttükleri devriye görevlerinde amacı suç işlemek olanlara fırsat vermeyen Gece Kartalları Kurtuluş Mahallesi'nde durumumdan şüphelendikleri Ö.A.'yı bir iş yerinden çaldığı eşyalar ile birlikte kıskıvrak yakaladı.

Bismil Polis Merkezi Amirliğinde yapılan incelemeler sonucunda Bismil'de gerçekleşen toplamda dört ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen Ö.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DİYARBAKIR

Bismil'de suç dosyası kabarık şüpheli suçüstü yakalandı

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Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bismil'de suç dosyası kabarık şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bismil'de suç dosyası kabarık şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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