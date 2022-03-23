Bismil'de suç dosyası kabarık şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri hırsızlara göz açtırmıyor. Suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan Gece Kartalları, 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi Ö.A.'yı (30) suçüstü yakaladı.

Bismil ilçesinde yürüttükleri devriye görevlerinde amacı suç işlemek olanlara fırsat vermeyen Gece Kartalları Kurtuluş Mahallesi'nde durumumdan şüphelendikleri Ö.A.'yı bir iş yerinden çaldığı eşyalar ile birlikte kıskıvrak yakaladı.

Bismil Polis Merkezi Amirliğinde yapılan incelemeler sonucunda Bismil'de gerçekleşen toplamda dört ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen Ö.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DİYARBAKIR