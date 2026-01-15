BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

15.01.2026 10:31
BIST 100 endeksi, %0,14 azalışla 12.352,46 puandan açıldı; global riskler yatırımcıları etkiliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 azalışla 12.352,46 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 düşüşle 12.369,89 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,43 puan ve yüzde 0,14 azalışla 12.352,46 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.

Küresel piyasalar, artan jeopolitik riskler, ABD'de enflasyonist baskıların güçlenebileceğine yönelik endişeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni çip tarifelerinin ardından karışık bir seyir izliyor.

ABD yönetiminin İran'daki olaylara karşı tutumu yatırımcıların odağında bulunurken, ABD'nin İran'a doğrudan bir askeri müdahale yapmayacağına yönelik beklentiler endişeleri sınırlı da olsa yatıştırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Trump arasındaki gerilim de piyasaların odağında bulunuyor. ABD basınına konuşan Trump, Adalet Bakanlığı'nın Powell hakkında yürüttüğü cezai soruşturmaya rağmen Powell'ı görevden alma planı olmadığını, ancak nihai olarak ne yapacağı konusunda konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.500 ve 12.600 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
