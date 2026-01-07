BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükseldi

07.01.2026 13:39
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,64 artarak 12.100,66 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,64 değer kazanarak 12.100,66 puana çıktı.

Dün 12.023,78 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 47,57 puan ve yüzde 0,40 artışla 12.071,36 puana çıkarak rekor seviyeden başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 76,88 puan ve yüzde 0,64 artışla 12.100,66 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.003,77 puanı, en yüksek 12.124,58 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,42, hizmetler endeksi yüzde 1,13 ve teknoloji endeksi yüzde 0,96 artarken, sanayi endeksi yüzde 0,07 düştü.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükselirken, 44'ü düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Türk Altın İşletmeleri ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 462 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,81, bileşik getirisi yüzde 36,67 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1690, sterlin/dolar paritesi 1,3490 ve dolar/yen paritesi 156,47 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,0530 liradan, avro 50,3070 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 462 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,7 azalışla 59,94 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

