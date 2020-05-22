BIST100 yüzde 0.19 düşüşle açıldı, dolar 6.78 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.19 düşüşle açıldı, dolar 6.78 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.19 düşüşle 102 bin 453 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.19 düşüşle açıldı, dolar 6.78 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.19 düşüşle 102 bin 453 puanda başladı. İlk işlemlerde BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.29, BIST Mali Endeks yüzde 0.26 ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.03 eksideydi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimini beklendiği gibi 50 bazpuanda tutmasının ardından, dolar 6.80 lira dolayında hareket ediyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, 50 bazpuan indirimle, yüzde 8.75'ten yüzde 8.25'e çekti.

Merkez Bankası'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, "Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Mevcut para politikası duruşu altında enflasyon görünümünün yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

Böylece Merkez Bankası, faiz indirimlerine başladığından bu yana son dokuz toplantısında toplam 15.75 puanlık indirim ile politika faizini yüzde 24'ten yüzde 8.25'e kadar düşürmüş oldu.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 535/550 düzeyinde. Gösterge 10 yıllık tahvilde ise dün son işlem yüzde 12.35 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.7746 lira ve en yüksek 6.8118 lirayı gördükten sonra, 6.78 – 6.79 lira aralığında,

euro en düşük 7.4149 lira ve en yüksek 7.4501 lirayı gördükten sonra, 7.42 – 7.43 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.2854 lira ve en yüksek 8.3221 lirayı gördükten sonra 8.29 – 8.30 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "ABD - Çin kavgası…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Piyasalar bahar aylarındaki hava koşulları kadar sert değişebiliyor. İki gün önce salgın sonrası ekonominin açılmasını satın alan günlük güneşlik piyasalar, bugün ABD - Çin arasında tırmanan gerginlikle tufan olmuş gibi riskli varlıkları satıyor.

"Başkan Trump'ın suçlamalarına Çin'in misilleme tehdidi ile cevap vermesi ve Hong-Kong ile ilgili güvenlik yasasını geçirmek üzere harekete geçmesi üzerine piyasalar karıştı.

" Hong Kong'dan başlayarak Asya piyasalarına yayılan bir satış dalgası görüyoruz.

"ABD - Çin kavgası beklenmedik bir gelişme değil. Birbirinin gücünü kabul etmeyen iki dünya devi arasındaki kavga Kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde sık sık gündeme gelecek.

"Salgına karşı başarısız bir mücadele veren Başkan Trump Çin'i hedef göstererek muhafazakar, milliyetçi seçmen kitlesini konsolide etmeye çalışacak.

"Jeopolitik risklerdeki artışı ekonomilerin açılması beklentisi ile yükselen trende dönüşü engelleyen bir gelişme olarak görüyoruz.

"Mart ayında yaşanan benzeri bir satış dalgası söz konusu değil. Ama dipten dönüş sinyali veren MSCI Türkiye/ MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler

göstergesini zorlayacak ve Borsa İstanbul'u 98.500 -102.500 bandında aşağı yönlü hareketlendirecek bir gelişme olarak görüyoruz.

"ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa İstanbul'da yüzde 0.5 civarı aşağı yönlü bir seyre işaret ediyor.

"Risk iştahının bozulmaya devam etmesi ve doların güçlenmesi durumunda satışlar sertleşebilir."


Çin Halk Cumhuriyeti, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 09:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.19 düşüşle açıldı, dolar 6.78 lirada - Son Dakika Ekonomi

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