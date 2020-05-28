BIST100 yüzde 0.39 yükseldi, dolar 6.81 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.39 yükseldi, dolar 6.81 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.66 artışla başladığı gün içinde 104 bin 534 ve 106 bin 291 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.39 artışla 105 bin 359 punda kapandı.

BIST100 yüzde 0.39 yükseldi, dolar 6.81 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.66 artışla başladığı gün içinde 104 bin 534 ve 106 bin 291 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.39 artışla 105 bin 359 punda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.04, BIST Mali Endeks yüzde 0.87 artıda, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.44 eksideydi.

Hazine Mayıs'ta 40 milyar liralık hedefe karşın yaklaşık 77 milyar lira borçlandı. Piyasalarda yarın Nisan ayı dış ticaret verileri, ilk çeyrek ekonomik büyüme (GSYH) ve Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu izlenecek.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 535/550 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.31 bileşik düzeyindeydi.

Swap anlaşmaları sağlanacağı beklentisiyle yeni haftanın ilk işlem gününde 6.70 liranın da altını gören dövizler hafif geri dönerken, dolar da yeni gün sonunda 6.80 lirayı aştı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.7656 lira ve en yüksek 6.8234 lirayı gördükten sonra, 6.81 – 6.82 lira aralığında,

euro en düşük 7.4416 lira ve en yüksek 7.5415 lirayı gördükten sonra, 7.53 – 7.54 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.3002 lira ve en yüksek 8.4100 lirayı gördükten sonra 8.39 – 8.40 lira aralığında hareket ediyor.

Resmi rezerv varlıkları, Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 6.3 azalarak 86.3 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları yüzde 15.5 azalarak 50.1 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 10.8 artarak 34.8 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 0.6 azalarak 22.3 milyar dolara geriedi.

Bu tutarın 17.3 milyar doları anapara, 5 milyar doları faizden oluştu. Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 37.8 milyar dolar oldu ve bu tutarın 17.2 milyar doları bir ay vadeliydi.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor.

Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 7.4 azalarak 30.2 milyar dolara geriledi.


Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 06:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.39 yükseldi, dolar 6.81 lirada - Son Dakika Ekonomi

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