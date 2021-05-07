BIST100 yüzde 0.48 artışla başladı, dolar 8.27 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.48 artışla 1,434.57 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.67, BIST Mali Endeks yüzde 0.41, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.11 artıdaydı.

Güçlü ekonomik toparlanma beklentilerini destekleyebilecek ve dolayısıyla yatırımları hisselere, riskli para birimleri ve emtiaya yönlendirebilecek ABD tarımdışı istihdam verisi öncesinde, küresel piyasalarda dolar geriledi. Dolar endeksi de, yüzde 0.4 düşüşle 90.867 düzeyine kadar indi.