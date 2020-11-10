BIST100 yüzde 0.70 düşüşle başladı, dolar 8.32 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.70 düşüşle 1,222.89 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.70 düşüşle 1,222.89 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.35, BIST Mali Endeks yüzde 0.95, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.60 eksideydi. Yeni haftaya sert düşüşlerle başlayan dövizler, yeni günün ilk işlemlerinde de bu düzeylerde hareket ediyor. Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 19 Kasım'da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına kadar oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında "gerekli politika kararları alınacağını" vurguladı.InvestAZ Yatırım'ın analizinde, "Haftanın ilk işlem gününde sert düşen döviz kurları ve yukarı sıçrayan borsaların bugün ve devamında biraz daha yön bulma çabasıyla yataya geçebileceğini düşünüyoruz. Odaklar 19 Kasım'da toplanacak olan TCMB Para Politikası Kurulutoplantısında ve bu toplantıdan çıkacak olan faiz kararında olacak. ABD borsaları dün tarihi rekor seviyelerini rahatlıkla kırarak rekor tazeledi. Avrupa borsalarında da aşı haberleriyle bayram yaşanıyordu. Güne başlarken tahvil faizlerinde de yüzde 15'in altına gerileme yaşanıyor" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0372 lira ve en yüksek 8.3887 lirayı gördükten sonra, 8.32 – 8.33 lira aralığında,euro en düşük 9.4898 lira ve en yüksek 9.9237 lirayı gördükten sonra, 9.84 – 9.85 lira aralığında,sterlin en düşük 10.5949 lira ve en yüksek 10.0569 lirayı gördükten sonra 10.97 – 10.98 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18069 - 1.18388 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18249 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Piyasalarda aşı sevinci…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsalarında uzun zamandır gördüğümüz en güçlü yükseliş yaşanıyor. ABD seçimleriyle rahatlayan piyasalar yüzde 90 etkili olan Covid-19 aşısının bulunduğu haberiyle yeni zirveler yapıyor."Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında salgının kötü etkilediği piyasalarda en güçlü değer artışları görülüyor. Salgınını merkezi durumundaki Euro bölgesi ve Güney Amerika hisseleri yüzde 5'e yakın değer artışıyla yükselişte başı çekiyor."Teknoloji ağırlıklı ABD borsaları Nasdaq endeksindeki gerileme nedeniyle yüzde 0.8 artış ile dünyanın gerisinde kalıyor. Salgından etkilenen Çin dışı gelişmekte olan ülkeler yüzde 2'nin üzerinde artışla olumlu havadan yararlanıyor."Türkiye varlıkları hiç şüphesiz günün yıldızı… Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 19 Kasım'da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına kadar oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında "gerekli politika kararları alınacağını" vurguladı.InvestAZ Yatırım'ın analizinde, "Haftanın ilk işlem gününde sert düşen döviz kurları ve yukarı sıçrayan borsaların bugün ve devamında biraz daha yön bulma çabasıyla yataya geçebileceğini düşünüyoruz. Odaklar 19 Kasım'da toplanacak olan TCMB Para Politikası Kurulutoplantısında ve bu toplantıdan çıkacak olan faiz kararında olacak. ABD borsaları dün tarihi rekor seviyelerini rahatlıkla kırarak rekor tazeledi. Avrupa borsalarında da aşı haberleriyle bayram yaşanıyordu. Güne başlarken tahvil faizlerinde de yüzde 15'in altına gerileme yaşanıyor" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0372 lira ve en yüksek 8.3887 lirayı gördükten sonra, 8.32 – 8.33 lira aralığında,euro en düşük 9.4898 lira ve en yüksek 9.9237 lirayı gördükten sonra, 9.84 – 9.85 lira aralığında,sterlin en düşük 10.5949 lira ve en yüksek 10.0569 lirayı gördükten sonra 10.97 – 10.98 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18069 - 1.18388 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18249 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Piyasalarda aşı sevinci…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsalarında uzun zamandır gördüğümüz en güçlü yükseliş yaşanıyor. ABD seçimleriyle rahatlayan piyasalar yüzde 90 etkili olan Covid-19 aşısının bulunduğu haberiyle yeni zirveler yapıyor."Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında salgının kötü etkilediği piyasalarda en güçlü değer artışları görülüyor. Salgınını merkezi durumundaki Euro bölgesi ve Güney Amerika hisseleri yüzde 5'e yakın değer artışıyla yükselişte başı çekiyor."Teknoloji ağırlıklı ABD borsaları Nasdaq endeksindeki gerileme nedeniyle yüzde 0.8 artış ile dünyanın gerisinde kalıyor. Salgından etkilenen Çin dışı gelişmekte olan ülkeler yüzde 2'nin üzerinde artışla olumlu havadan yararlanıyor."Türkiye varlıkları hiç şüphesiz günün yıldızı… Ekonomi yönetimindeki değişim sonrası doğru politikaların uygulanacağı beklentisi aşı haberiyle birleşince piyasalar bayram yerine döndü. Türk lirası yüzde 5'e yakın değer artışıyla en güçlü para birimi. MSCI Türkiye yüzde 9 değer artışıyla 2020 başından beri olan kayıplarının dörtte birini bir günde geri aldı."Piyasalardaki yükseliş devam eder mi, yoksa beklentiler bitti deyip satış mı yapmalı. Bu sorunun cevabını vermek zor. "Sabah ilk işlemler itibariyle ABD ve Avrupa vadelilerinde satıcılı bir seyir görülüyor."Dolar ve altın gibi emin liman yatırım araçlarında da sınırlı bir artış var. "Türkiye özel hikayesi nedeniyle pozitif ayrışmaya devam edebilir. Endeks için 1.220 destek, 1.245 diren olarak öne çıkıyor."Hisse senedi tercihlerinde 'Evde kal' hisselerinden 'Hayat Normalleşiyor' hisselerine geçiş devam eder mi? Aşının bulunmasından fayda sağlayacak, Türk lirasının değer kazanmasından olumlu etkilenecek ve değerlemesi uygun şirketler hangileri? Bu soruların cevabını vermek görece daha kolay."Aşıdan olumlu etkilenecek şirketlerin başında Tüpraş, THY ve Mavi geliyor. Türk lirasındaki değer artışından olumlu etkilenecek hisse sıralamasında bankalar, Türk Telekom ve Migros öne çıkıyor. Ekonominin normalleşmesinden faydalanacak şirketler arasında Koç Holding, bankalar, Şişe Cam ve Kordsa cazip gözüküyor."Bugün kar açıklayan şirketlerde Yataş, Pegasus, Kardemir hisselerinde pozitif tepki bekliyoruz. Koza Altın da negatif tepki öngörüyoruz. Vakıfbank ve Selçuk Ecza hisselerinde nötr bir tepki öngörüyoruz."Gün içi oynaklık çok fazla olabileceği için hisse senedi işlemlerinde yatırım danışmanlarıyla konuşarak ilerlemek daha doğru olacaktır."



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