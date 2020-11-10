BIST100 yüzde 0.70 düşüşle başladı, dolar 8.32 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.70 düşüşle başladı, dolar 8.32 lirada

10.11.2020 09:57
BIST100 yüzde 0.70 düşüşle başladı, dolar 8.32 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.70 düşüşle 1,222.89 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.70 düşüşle 1,222.89 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.35, BIST Mali Endeks yüzde 0.95, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.60 eksideydi.

Yeni haftaya sert düşüşlerle başlayan dövizler, yeni günün ilk işlemlerinde de bu düzeylerde hareket ediyor.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 19 Kasım'da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına kadar oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında "gerekli politika kararları alınacağını" vurguladı.InvestAZ Yatırım'ın analizinde, "Haftanın ilk işlem gününde sert düşen döviz kurları ve yukarı sıçrayan borsaların bugün ve devamında biraz daha yön bulma çabasıyla yataya geçebileceğini düşünüyoruz. Odaklar 19 Kasım'da toplanacak olan TCMB Para Politikası Kurulutoplantısında ve bu toplantıdan çıkacak olan faiz kararında olacak. ABD borsaları dün tarihi rekor seviyelerini rahatlıkla kırarak rekor tazeledi. Avrupa borsalarında da aşı haberleriyle bayram yaşanıyordu. Güne başlarken tahvil faizlerinde de yüzde 15'in altına gerileme yaşanıyor" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0372 lira ve en yüksek 8.3887 lirayı gördükten sonra, 8.32 – 8.33 lira aralığında,euro en düşük 9.4898 lira ve en yüksek 9.9237 lirayı gördükten sonra, 9.84 – 9.85 lira aralığında,sterlin en düşük 10.5949 lira ve en yüksek 10.0569 lirayı gördükten sonra 10.97 – 10.98 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18069 - 1.18388 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18249 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Piyasalarda aşı sevinci…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsalarında uzun zamandır gördüğümüz en güçlü yükseliş yaşanıyor. ABD seçimleriyle rahatlayan piyasalar yüzde 90 etkili olan Covid-19 aşısının bulunduğu haberiyle yeni zirveler yapıyor."Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında salgının kötü etkilediği piyasalarda en güçlü değer artışları görülüyor. Salgınını merkezi durumundaki Euro bölgesi ve Güney Amerika hisseleri yüzde 5'e yakın değer artışıyla yükselişte başı çekiyor."Teknoloji ağırlıklı ABD borsaları Nasdaq endeksindeki gerileme nedeniyle yüzde 0.8 artış ile dünyanın gerisinde kalıyor. Salgından etkilenen Çin dışı gelişmekte olan ülkeler yüzde 2'nin üzerinde artışla olumlu havadan yararlanıyor."Türkiye varlıkları hiç şüphesiz günün yıldızı… Ekonomi yönetimindeki değişim sonrası doğru politikaların uygulanacağı beklentisi aşı haberiyle birleşince piyasalar bayram yerine döndü. Türk lirası yüzde 5'e yakın değer artışıyla en güçlü para birimi. MSCI Türkiye yüzde 9 değer artışıyla 2020 başından beri olan kayıplarının dörtte birini bir günde geri aldı."Piyasalardaki yükseliş devam eder mi, yoksa beklentiler bitti deyip satış mı yapmalı. Bu sorunun cevabını vermek zor. "Sabah ilk işlemler itibariyle ABD ve Avrupa vadelilerinde satıcılı bir seyir görülüyor."Dolar ve altın gibi emin liman yatırım araçlarında da sınırlı bir artış var. "Türkiye özel hikayesi nedeniyle pozitif ayrışmaya devam edebilir. Endeks için 1.220 destek, 1.245 diren olarak öne çıkıyor."Hisse senedi tercihlerinde 'Evde kal' hisselerinden 'Hayat Normalleşiyor' hisselerine geçiş devam eder mi? Aşının bulunmasından fayda sağlayacak, Türk lirasının değer kazanmasından olumlu etkilenecek ve değerlemesi uygun şirketler hangileri? Bu soruların cevabını vermek görece daha kolay."Aşıdan olumlu etkilenecek şirketlerin başında Tüpraş, THY ve Mavi geliyor. Türk lirasındaki değer artışından olumlu etkilenecek hisse sıralamasında bankalar, Türk Telekom ve Migros öne çıkıyor. Ekonominin normalleşmesinden faydalanacak şirketler arasında Koç Holding, bankalar, Şişe Cam ve Kordsa cazip gözüküyor."Bugün kar açıklayan şirketlerde Yataş, Pegasus, Kardemir hisselerinde pozitif tepki bekliyoruz. Koza Altın da negatif tepki öngörüyoruz. Vakıfbank ve Selçuk Ecza hisselerinde nötr bir tepki öngörüyoruz."Gün içi oynaklık çok fazla olabileceği için hisse senedi işlemlerinde yatırım danışmanlarıyla konuşarak ilerlemek daha doğru olacaktır."


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Yatırım, Salı, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.70 düşüşle başladı, dolar 8.32 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Adnan Oktar'ın kadınları kendine kasetle bağladığı mektupla ispatlandı Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak ve poyraz geliyor Yasak Elma'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Merdivenden düşen Halit ölüyor mu? Saçlarını kısacık kestiren Vahide Perçin'den kanser açıklaması: Tehlike yok korkmayın Dağlık Karabağ zaferi sonrası ulusa seslenen Aliyev: Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir, onları iti kovar gibi kovduk Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan kimdir?
İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli yeniden Fiorentina'da İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli yeniden Fiorentina'da         
10:01
Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanmayan Ermeniler hesabın çalındığını düşündü Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanmayan Ermeniler hesabın çalındığını düşündü         
09:34
Fenerbahçe'de Nabil Dirar kadro dışı kaldı! Ocak ayında ayrılacak Fenerbahçe'de Nabil Dirar kadro dışı kaldı! Ocak ayında ayrılacak         
09:05
Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler         
08:09
300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı 300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı         
07:47
Koronavirüse karşı yüzde 90 etkili aşının arkasında 2 Türk bilim insanı var Koronavirüse karşı yüzde 90 etkili aşının arkasında 2 Türk bilim insanı var         
06:28
ABD Adalet Bakanlığı seçimlere ilişkin yolsuzluk iddialarını soruşturacak ABD Adalet Bakanlığı seçimlere ilişkin yolsuzluk iddialarını soruşturacak         
03:43
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi         
00:23
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz         
23:56
Canlı yayında kaza yapan sürücüyü hastaneler kabul etmeyince hayatını kaybetti Canlı yayında kaza yapan sürücüyü hastaneler kabul etmeyince hayatını kaybetti         
23:48
Android işletim sistemli eski telefonlar önümüzdeki yıldan itibaren internet sitelerini açamayacak Android işletim sistemli eski telefonlar önümüzdeki yıldan itibaren internet sitelerini açamayacak         
23:08
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir         
19:28
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 10:01:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.70 düşüşle başladı, dolar 8.32 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei