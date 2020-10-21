BIST100 yüzde 0.86 artışla başladı, dolar 7.82 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.86 artışla 1,220.88 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.76, BIST Mali Endeks yüzde 1.10, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.71 artıdaydı.
Küresel piyasalarda gerileyen dolar, Perşembe günü toplanacak Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'ndan faiz artışı beklentisinin de etkisiyle yeni güne rekor düzeyinden 10 kuruş kadar aşağıda başladıktan sonra inişini 7.82 liraya kadar sürdürdü.Yapılan anketlerin sonuçlarına göre, geçen ay politika faizini 200 bazpuan artışla yüzde 10.25 düzeyine yükselten TCMB'nin, faizi yeniden artırması bekleniyor.Merkez Bankası'nın (TCMB) Salı günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, yüzde 13.29'a yükseldi. TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 17 Kasım vadeli repo ihalesine 37.39 milyar lira teklif geldi.Yatırımcı görüşmelerinin geçen hafta sonuçlanmasının ardından, Türkiye Varlık Fonu (TVF), yatırımcı görüşmelerinin ardından planladığı ilk eurobond ihracını erteledi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8207 lira ve en yüksek 7.8826 lirayı gördükten sonra, 7.82 – 7.83 lira aralığında,euro en düşük 9.2778 lira ve en yüksek 9.3393 lirayı gördükten sonra, 9.28 – 9.29 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1643 lira ve en yüksek 10.2309 lirayı gördükten sonra 10.16 – 10.17 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18216 - 1.18632 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18607 düzeyindeydi.InvestAZ Yatırım'ın analizinde, TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı öncesindeki son güne girildiğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Yarın toplanacak olan Para Piyasası Kurulu öncesi borsadaki yükselişin bugün de devam etmesibekleniyor. Amerika'da mali yardım paketi konusundaki uzlaşmalar tekrardan yerini iyimserliğe bıraktı."Seçime kadar mali teşvik paketinin imzalanması için Trump'ın önüne gelmesi beklenirken ABD borsaları ara verdiği yükselişine devam etti. "Yurt içinde herhangi bir veri akışı yok. Sabah Birleşik Krallık enflasyon rakamlarını izledik, gün içerisinde ise odaklar tamamen yarın toplanacak olan faiz kararında.
"Beklentiler artarak TCMB'nin faiz artışına gideceğini işaret ediyor."
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › BIST100 yüzde 0.86 artışla başladı, dolar 7.82 lirada - Son Dakika Ekonomi