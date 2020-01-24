Bitcoin 8,400 doların üzerinde - Son Dakika
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Bitcoin 8,400 doların üzerinde

6 saat önce

Merkez bankalarının kripto para birimlerine yönelik ilgisinin artmaya devam etmesiyle piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, TSİ 14: 19'da 8 bin 271 dolarla 8,300 doların altına indikten sonra son 24 saatte 8,430 dolarla yeniden 8,400 doların üzerine yükseldi.

Bitcoin 8,400 doların üzerinde, System.String[]

Merkez bankalarının kripto para birimlerine yönelik ilgisinin artmaya devam etmesiyle piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, TSİ 14: 19'da 8 bin 271 dolarla 8,300 doların altına indikten sonra son 24 saatte 8,430 dolarla yeniden 8,400 doların üzerine yükseldi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) merkez bankaları tarafından oluşturulan dijital para birimlerine (central bank digital currency/CBDC) yönelik yeni uygulama kılavuzunu duyurmasının ardından medyada, Japonya'nın da kendi dijital para birimini oluşturmaya hazırlandığı haberleri yer aldı. Crypto Globe'da yer alan habere göre, Facebook'un stablecoin projesi Libra ve Çin'in dijital yuan çalışmalarına paralel olarak Japonya'da da yasa yapıcıların kendi dijital para birimleri için harekete geçtiği belirtildi. Haberde, dijital yen için eski ekonomi bakanı Akira Amari öncülüğünde 70 yasa yapıcının bir araya geldiği ve gelecek ay ilk yasa teklifini hükümete sunmayı planladıkları yer aldı.

Söz konusu gelişmeye paralel olarak kripto para birimleri piyasalarında da hafif toparlanma başlarken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.44 artışla 8,430 dolara yükseldi ve 153 milyar 251 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 66.1'ini oluşturdu.

Toplam 5,063 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 0.05, yüzde 0.05 ve yüzde 0.47 ile Bitcoin dışında sırasıyla yalnızca Tether, EOS ve Binance Coin yükselirken, en büyük 100'den de son 24 saatte 55'i değer kazandı ve piyasadaki artışa yüzde 18.91 ile 53'üncü sıradaki Centrality öncülük etti.

Altcoinlerdeki toparlanmaya paralel olarak piyasa hacmi de 231 milyar 889 milyon dolarla yeniden 230 milyar doların üzerine yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 95 milyar 247 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.44,

6.Tether yüzde 0.05,

8.EOS yüzde 0.05,

9. Binance Coin yüzde 0.47 yükselirken,

2. Ethereum yüzde 1.15,

3.Ripple yüzde 1.79,

4.Bitcoin Cash yüzde 4.62,

5.Bitcoin SV yüzde 2.72,

7.Litecoin yüzde 2.79,

10.Stellar yüzde 3.55 düştü.


Japonya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:07 Kaynak: DHA
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