Bitcoin'i 2021 yılında ne bekliyor? - Son Dakika
BBC

Bitcoin'i 2021 yılında ne bekliyor?

23.12.2020 13:17
Bitcoin'i 2021 yılında ne bekliyor?, System.String[]

Bitcoin piyasalardaki bütün karışıklığa rağmen 2020 yılında da en çok yükselen yatırım araçlarından biri oldu.

Bitcoin piyasalardaki bütün karışıklığa rağmen 2020 yılında da en çok yükselen yatırım araçlarından biri oldu.

Aralık ayı içinde 23 bin doları geçen bitcoin, Mart ayında koronavirüs pandemisi patladığında 4 bin dolar civarında işlem görüyordu.

Finans teknolojisi uzmanı olan James Ledbetter, CNBC için kaleme aldığı makalede 2021'de bitcoini nelerin beklediğini kaleme aldı.

1. Kullanımı daha yaygın hale gelecek

Bitcoin, çok sayıda kişi ile kurum tarafından kabul edilmediği ve kullanılmadığı için günlük hayatta da fazla tercih edilen bir para birimi değil.

2020'de Square gibi önemli bir şirketin bitcoine 50 milyon dolar yatırım yapması ve PayPal'ın kullanıcılarına bitcoin alıp satma izni vermesi, bitcoinin bir nevi onay almasını sağladı.

2021 yılında da ana akım kurumların bitcoini daha fazla kabul etmesi gerçekleleşebilir. En azından bir ABD ya da Avrupa bankasının bitcoinin satın alınmasına ya da varlıkların bitcoinde tutulmasına izin vermesi görülebilir.

2. Büyük teknoloji şirketlerinden rekabet

Bitcoin özellikle son yıllarda büyük şirketlerin dijital para birimleri üzerinde düşünmeye başlamasına yol açtı.

Artık her şirket dijital ödemeler için bir piyasa olduğunu anlamakla kalmadı, farklı para birimlerine ilişkin piyasalarda potansiyel olduğunu da gördü.

Bu yıl Facebook ve Google gibi büyük şirketlerin kendi dijital para birimlerini oluşturma planları olduğunu duyduk.

Eğer 2021'de bu para birimleri de piyasaya girerse bitcoine rakip olabilirler.

3. Merkez Bankaları da rakip olabilir

Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements) bu yıl yayımladığı raporunda merkez bankalarının yüzde 80'inin bir dijital para birimi kurmak üzerinde çalılştığını belirtti.

Dijital para birimi çalışmalarında işi en çok ilerleten Çin oldu. Suzhou şehrinde düzenlenen bir çekilişte 100 bin kişiye 30 dolar değerinde para dijital cüzdanlarına yüklendi. Bu dijital yuanın banka hesaplarıyla ilişkilendirilmesi gerektiği belirtilirken eğer bu parayı birkaç gün içinde harcamazlarsa kaybolacağı açıklandı. Bu da deneyin geliştirilmesi için devreye sokulan iyi bir adımdı.

Çin'in dijital yuanı ülke çapında kabul etmeye doğru ilerlemesi, bitcoin ya da diğer dijital para birimlerine olan talebin önünü kesebilir.

Önümüzdeki yıl diğer ülkelerde de benzer deneylerin yapıldığı görülebilir.

4. Yeni düzenlemeler gelebilir

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın önceliklerinden olmasa da Demokratların yönetiminde kripto para birimlerine düzenlemeler gelebilir.

Bitcoin kullanıcıları anonim olması ve sahtekarlık için potansiyel taşımasına çok dikkat etmiyor; ama bu yetkililer için önemli bir mevzu.

Bu yüzden Biden ve ekibinin kapsamlı bir düzenleme yapması beklenebilir.

5. Oynaklık devam edebilir

Bitcoinin değeri para politikası ya da mali politikalar gibi gelişmelere bağlı olmadığı için neden düştüğünü ya da yükseldiğini anlamak genelde zor.

Bu yüzden bir yatırım aracı olarak büyük kayıplardan korunmak isteyen kişilere de önerilemiyor.

Önümüzdeki yıl bitcoinin 50 bin dolara kadar ulaşacağını tahmin edenler var; bu biraz aşırı bir tahmin olsa da yatırımcıların paralarını bitcoine çekmesi takdirinde olmayacak şey değil.

Ancak diğer yandan bitcoin tam tersi bir yöne doğru da gidebilir; o yüzden bildiğimiz tek şey bitcoinde oynaklığın devam edeceği.

Bitcoin'i 2021 yılında ne bekliyor?

Amerika Birleşik Devletleri, Yatırım, Bitcoin, Aralık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bitcoin'i 2021 yılında ne bekliyor? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun vergi önerisine sert çıktı: Bu ne sapkınlıktır ya! Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Liverpool, Renato Sanchez için Lille'e 20 milyon euro teklif edecek Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara! İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı Gıda sıkıntısından korkan Fransa, İngiltere'ye kapılarını açma kararı aldı Son Dakika! MİT tırları davasında Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte 2021 burs ve kredi ücretleri Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte 2021 burs ve kredi ücretleri         
12:52
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı         
12:06
Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı         
11:50
Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim         
11:39
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim         
11:05
Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı         
10:57
Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim         
10:45
Kocaelili müzik grupları, Fahrettin Koca'nın sözlerini derleyerek korona bestesi yaptılar Kocaelili müzik grupları, Fahrettin Koca'nın sözlerini derleyerek korona bestesi yaptılar         
10:18
Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz         
09:29
Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu         
09:03
Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı         
09:01
Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı         
23:44
Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti         
20:17
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
Çin'de talim yapan askeri polis adayı el bombasını elinden düşürdü! Ölümden döndüler Çin'de talim yapan askeri polis adayı el bombasını elinden düşürdü! Ölümden döndüler         
17:28
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 13:21:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitcoin'i 2021 yılında ne bekliyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei