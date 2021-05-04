Bitexen platformuna 10 yeni coin daha ekledi

Dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, son güncelleme ile birlikte STX, REEF, TVK, BAKE, COTI, FLM, CHR, ORN, MITH ve SAND kripto paralarını platformuna eklediğini açıkladı.

Dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, böylece, mevcut kripto para sayısını 119'a, işlem çiftini ise 13 bin 806'ya çıkarttı.

Şirketin platformuna eklediği yeni kripto paralar ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu bilgiler verildi: "CHR, Chromia merkeziyetsiz uygulamalar için ölçeklenebilirlik sorunlarını çözmeyi amaçlayan bir blokzincir platformudur. Blokzincir oluşturmak için kendi doğrulayıcı ağını kullanması bakımından birçok platforma benzese de her doğrulayıcının kendisine ait veri tabanı olması bakımından özgün bir yapıya sahiptir. 2014 yılından beri kripto sektöründe faaliyet gösteren İsveç menşeli ChromaWay tarafından piyasaya sürülen platform, Ethereum'daki sharding benzeri bir mekanizmayla kolaylıkla yan zincirler oluşturularak geliştiricilerin daha tanıdık olduğu dillerde; kendi token'lerine, işlem ücreti birimlerine ve yönetişim sistemlerine sahip uygulama geliştirmesine imkan tanımaktadır. İşlemlerin düşük ücretlerle ve maksimum 2 saniyede gerçekleştirilmesini sağlamaktadır."ORN, Orion Protocol kripto piyasasındaki merkezi ve merkeziyetsiz olmak üzere çok sayıda dijital varlık platformunun sahip olduğu bütün likiditeyi tek bir merkeziyetsiz platformda birleştirerek tek bir API aracılığıyla kullanıcılara sunmaktadır. Bu şekilde kullanıcıların kripto alım satım deneyimini kolaylaştırmakta ve çok sayıda platformu kullanmanın beraberinde getirdiği riskleri minimize etmektedir. Kullanıcının Orion aracılığıyla verdiği emirler birden çok platforma yönlendirilmekte ve bunlar arasında en uygun fiyatı bularak emirleri gerçekleştirmektedir. Bu şekilde çok farklı veri ve API tipini de birleştirerek entegre bir portföy yönetimi ortaya koymaktadır."MITH, Mithril, kullanıcıların ürettiği içerikler için ödüllendirildiği merkeziyetsiz bir sosyal medya platformudur. İçerik üreticileri aldıkları beğeni, yorumlar ve paylaşımlarla orantılı bir şekilde ödül almaktadır. Mevcut sosyal medya platformlarıyla gerçekleştirdikleri iş birliktelikleri sayesinde ekosistemini geliştiren merkeziyetsiz Mithril ağındaki sosyal medya, arkadaşlık ve yayıncılık uygulamaları kullanarak ERC-20 standardına uygun MITH token'i harcanıp kazanılabilmektedir. Bu sürece sosyal madencilik adı verilmiştir. Mithril Vault cüzdanı bu tokenlerin saklanması ve diğer token'larla değiştirilmesi için kullanılabilmektedir."SAND, The Sandbox; Ethereum blokzincirinde geliştirilmiş, kullanıcıların bir oyun içerisinde dijtal varlık oluşturup bunların alım satımını gerçekleştirebildiği bir sanal gerçeklik dünyasıdır. Merkeziyetsiz otonom organizasyon ve eşsiz token (NFT) deneyimini birleştiren bu platform, kullanıcıların oyun oynayarak kazanç elde edebilmesini sağlayarak blokzincir dünyası ve oyunları birbirine daha da yakınlaştırmayı amaçlamaktadır. Platformun hizmet tokeni SAND, oyun içerisinde alım satım yapılabilmesini sağlamaktadır."Reef Finance (REEF), DeFi (merkeziyetsiz finans) için bir ekosistemdir. Polkadot tarafından destekli olan bu proje, birçok zincirli akıllı getiri motoru ve likidite toplayıcısıdır. Reef Finance bireysel yatırımcılara teknik engeller ve karmaşık yollar olmadan merkeziyetsiz finansa erişmenin bir yolunu sunmaktadır. Reef Finance bu sayede merkeziyetsiz finans ürünlerinin benimsenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Reef Finance'in yerel kripto para birimi ise REEF'tir. REEF, platform üzerindeki yönetim ve karar verme işlemlerinin yanı sıra ağdaki tüm işlem ücretleri için de bir ödeme yöntemidir."Stacks (STX), ski adı Blockstack olan bu proje 2020'nin 4'üncü çeyreğinde Stacks adını almıştır. Stacks Bitcoin'e akıllı sözleşmeleri ve merkeziyetsiz finans uygulamalarını getirmek amacıyla oluşturulmuştur. Stacks, Bitcoin'in muhafazakar yapısına dokunmadan bu işlemleri gerçekleştirebilmektedir. Projenin yerel kripto para birimi ise STX'dir. STX, akıllı sözleşmelerin yürütülmesini teşvik etmek ve işlemleri işlemek için Stacks 2.0 blokzincirine yeni dijital varlıkları kaydetmek için kullanılan kripto para birimidir.""COTI (COTI); COTI, kuruluşların kendi ödeme çözümlerini oluşturmasının yanı sıra zamandan ve paradan tasarruf etmek için herhangi bir para birimini dijitalleştirmesine olanak tanıyan ilk kurumsal düzeyde fintek platformu olarak kendisini pazarlamaktadır. COTI, merkeziyetsiz ödemeler için optimize edilmiş ve traderlar, hükümetler, ödeme uygulamaları ve sabit kripto para ihraççıları tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış dünyanın ilk blokzincir protokollerinden biridir."Flamingo (FLM); Flamingo, NEO blokzinciri üzerinde yer alan bir merkeziyetsiz finans platformudur. Flamingo merkeziyetsiz finans uygulamalarını tek bir ekosistemde birleştirmektedir. Flamingo aynı zamanda bir çapraz blokzincir varlık ağ geçidi, likidite havuzu ve merkezi olmayan bir yönetim organizasyonudur."BakeryToken (BAKE); BakerSwap ekosisteminin bir parçası olan BakeryToken Eylül 2020'de piyasaya sürülmüştür. Likidite sağlayıcıları, BakerySwap'in alım satım ücretlerinden pay almak ve BakerySwap'in yönetişim sürecinin bir parçası olarak oylamaya katılmak için kullanılabilen BAKE Tokenleri ile ödüllendirilmektedir. BakerySwap, Binance Smart Chain'e (BSC) dayalı, merkezi olmayan bir otomatik pazar oluşturma (AMM) protokolüdür."Terra Virtua Kolect (TVK); Terra Virtua Kolect, NFT sanatçılarının ve koleksiyoncularının etkileşime girmelerine imkan sağlayan bir NFT pazar yeridir. Terra Virtua Kolect, PC, Mobil ve VR dahil olmak üzere tüm alanları kapsamakta ve bu platformlarla etkileşim içerisine girmeye olanak sağlamaktadır. Terra Virtua, kullanıcıların hem çevrimiçi hem de sanal gerçeklik yoluyla deneyimlenebilen dijital sanata sahip olmalarını sağlamakta ve kullanıcılara bu dijital varlıkların topluluk içinde alınıp satılması imkanını vermektedir." (Fotoğraflı)