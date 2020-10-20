'Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı' sonuçları 16 Kasım'da açıklanacak - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı'nın sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolaması Hakkında Yönetmelik kapsamında bayi ve toptancı olacaklara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan, bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılık sınavı, Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından 17 Ekim Cumartesi günü Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde yapıldı. Sınava, 17 bin 938 kişi başvuru yaparken 14 bin 948 kişi katılım sağladı. Söz konusu sınava ait cevaplı soru kitapçıklarına, http://asym.ankara.edu.tr/2020/10/19/17-ekim-2020-tarihinde-yapilan-t-c-tarim-ve-orman-bakanligi-gida-ve-kontrol-genel-mudurlugu-bitki-koruma-urunleri-bayi-ve-toptancilik-sinavi-cevapli-soru-kitapciklari/ internet adresinden ulaşılabilmekte.

Sınav sorularına ilişkin itirazlar 26 Ekim 2020 saat 17.00'a kadar ıslak imzalı dilekçeyle şahsen ya da posta yoluyla Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezine yapılabilecek.

Sınav sonuçları ise 16.11.2020 tarihinde açıklanacak. - ANKARA