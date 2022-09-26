Renklendirdikleri köy okulunu öğrenciler için eğlenceli hale getirdiler - Son Dakika
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Renklendirdikleri köy okulunu öğrenciler için eğlenceli hale getirdiler

26.09.2022 11:06
Renklendirdikleri köy okulunu öğrenciler için eğlenceli hale getirdiler

Bitlis'in Bölükyazı Köyü İlkokulunda görevli öğretmenler, okul binasının iç ve dış cephe duvarlarını rengarenk boyayıp bahçesine de oyun alanları çizerek öğrencilerine daha güzel ortamda ders işleme imkanı sundu.

Bitlis'in Bölükyazı Köyü İlkokulunda görevli öğretmenler, okul binasının iç ve dış cephe duvarlarını rengarenk boyayıp bahçesine de oyun alanları çizerek öğrencilerine daha güzel ortamda ders işleme imkanı sundu.

Şubat ayında şehre 10 kilometre uzaklıktaki okula atanan müdür vekili ve sınıf öğretmeni Zeynep Aydin, okulu güzelleştirerek öğrenciler için daha eğlenceli hale getirmek istedi.

Bunun için çalışmalara başlayan Aydin, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmen arkadaşlarıyla birlikte temin ettikleri boyalarla okulun iç duvarlarının yanı sıra dış cephesini de gökkuşağı gibi renklendirdi.

Boyalarla bahçeye oyun alanları çizen öğretmenler, çevre düzenlenmesi kapsamında da fidan dikti, eski tekerlekleri boyayıp içine çiçekler ekti.

Boş bir bölümü kütüphaneye dönüştürerek okulu daha nitelikli hale getiren öğretmenler, bu çalışmalarla öğrencilerin daha güzel ortamda ders işlemelerini ve oyunlar oynamalarını sağladı.

"Okula bir şeyler katmak istedim"

Aydin, AA muhabirine, okulu öğrenciler için daha cazip hale getirmek istediğini söyledi.

Bu amaçla okulu renklendirmeye karar verdiğini anlatan Aydin, şöyle konuştu:

"Şubat ayında geldiğimde çok fazla kar vardı. O zamanki koşullardan dolayı bir şey yapamadık fakat hava koşulları iyileştikten sonra okulu boyamaya karar verdik. Öğretmen arkadaşlar da yardımcı oldu. Boya ve fırçalarımızı alıp okulumuzu renklendirmeye başladık. Sadece okulun iç duvarları ve dış cephesini değil, bahçesini de boyadık ve devam ediyoruz. Çocuklarımız için oyun alanı ve sıraya girebilecekleri yerleri çizdik. Bahçeye fidan diktik, eski tekerlekleri boyayarak içlerine çiçek ektik."

Okulda tam gün eğitim verildiğini belirten Aydin, "Çocuklar evden daha çok okulda bulunuyor. Onlara örnek olmaya çalıyoruz. Onların bir şeyler başarmanın duygusunu tatmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Burası onlar için sadece okul değil, aynı zamanda bir ev ortamı. Bu nedenle okulu önemsiyoruz ve çalışmalara devam ediyoruz. Elimizden geldiğince onların minicik kalplerine dokunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Çocukların okuldaki bu çalışmalardan mutluluk duyduğunu ifade eden Aydin, "Öğrenciler her gördükleri yerde koşarak öğretmenlerine sarılıyor. Ev ortamını, anne sıcaklığını hissediyorlar. Bu şekilde okulumuzda farlılıklar oluştu. Farkındalık yaratmaya devam ediyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Renklendirdikleri köy okulunu öğrenciler için eğlenceli hale getirdiler - Son Dakika

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