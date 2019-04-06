Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 3 Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

Bitlis'te 3 Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

BİTLİS'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yöne giden 3 TIR'ın karıştığı kazada, sürücülerden 2'si yaralandı.

Bitlis'te 3 Tır Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
BİTLİS'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yöne giden 3 TIR'ın karıştığı kazada, sürücülerden 2'si yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Bitlis- Diyarbakır karayolunun 35'inci kilometresinde, Alaniçi köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, kaydı. Bu sırada arkadan gelen iki TIR, kayan araca çarptı. Kazada, şoförlerden 2'si yaralandı. Araçlarda sıkışan sürücüler, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Birinin durumu ağır olan 2 yaralı, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. 

- Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:54 Kaynak: DHA

AFAD, Bitlis, Güncel
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