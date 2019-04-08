Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 451 Gram Metanfetamin Ele Geçirildi

Bitlis'te 451 Gram Metanfetamin Ele Geçirildi

25 dakika önce

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 451 Gram Metanfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bitlis'te 451 Gram Metanfetamin Ele Geçirildi, System.String[]
Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 451 Gram Metanfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Güroymak ilçemizde şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki şüphelinin üzerinden yapılan arama neticesinde 451 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:26 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, 3. Sayfa
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