Bitlis'te 451 Gram Metanfetamin Ele Geçirildi
25 dakika önce
Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 451 Gram Metanfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü
tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 451 Gram Metanfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Güroymak
ilçemizde şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki şüphelinin üzerinden yapılan arama neticesinde 451 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:26 Kaynak: İHA
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