Bitlis'te 95 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bitlis'te durdurulan iki minibüste 95 düzensiz göçmen ile iki organizatör yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "18 Ekim 2020 günü il merkezinde durdurulan iki minibüs içerisinde bulunan toplam 95 düzensiz göçmen ve bu göçmen sevkiyatındaki organizasyonun içerisinde bulunan M.Ş.A. ve C.A. isimli organizatörler yakalanmıştır. Yakalanan organizatörler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS