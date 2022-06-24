Bitlis'te ambulans, traktöre çarptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı - Son Dakika
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Bitlis'te ambulans, traktöre çarptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı

24.06.2022 09:37
Bitlis'te ambulans, traktöre çarptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, ambulansın saman yüklü traktöre arkadan çarptığı kazada, 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, ambulansın saman yüklü traktöre arkadan çarptığı kazada, 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece Ovakışla-Bulanık yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Muş'un Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Abdulbari Çiftçi yönetimindeki 49 AC 747 plakalı ambulans, Metin Yılbaşı'nın kullandığı 49 AAD 180 plakalı saman yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada, ambulanstaki 3 sağlık görevlisi ile traktördeki 2 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine AFAD ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Ekipler, ambulansta ve traktörde sıkışan yaralıları çıkarıp, başka ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Ambulans traktöre çarptı: 5 yaralı Ambulans traktöre çarptı: 5 yaralı
Kaynak: DHA

Bulanık, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te ambulans, traktöre çarptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te ambulans, traktöre çarptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı - Son Dakika
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