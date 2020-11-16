Bitlis'te drone eğitimi - Son Dakika

Bitlis'te kamu kurumu çalışanları, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlara drone teknolojisini en üst seviyede kullanmak amacıyla eğitim veriliyor.

İl Kültür Turizm Müdürlüğü konferans salonunda başlayan eğitimler kapsamında, 19 Kasım'a kadar 54 katılımcıya drone eğitimi verilmeye başlandı.

Kursiyerler uzmanlardan teorik eğitim aldıktan sonra simülasyon üzerinde ve açık arazide drone kullanarak pratik eğimlerini tamamlayacak.

Eğitimlerin sonunda kursa katılanlara İHA-0 ve İHA-1 drone ehliyeti verilecek.

Drone eğitmeni Melih Gürhan Ünses, yaptığı açıklamada, 4 günlük eğitimin ardından kursa katlananlara drone ehliyeti verileceğini söyledi.

"İnsansız hava aracıyla alakalı tüm kullanıcıların ihtiyaç duyduğu kayıt sistemleri ve hangi alanda kullanabilecekleri bilgisini hem teorik hem de pratik eğitimlerle vereceğiz." diyen Ünses, "Eğitimin sonunda Sivil Havacılık Müdürlüğü talimatıyla insansız hava aracı kullanmayan katılımcılar bu araçları kullanabilecek. Katılımcılarımıza insansız hava araçları belgelerini vereceğiz. Drone ehliyeti alan katılımcılar bundan sonra Türk Hava Sahası'nda kendilerine ait olan dronları ve insansız hava araçlarını kullanabilecekler." ifadesini kullandı.