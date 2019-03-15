Bitlis'te "Dünya Pi Günü" Etkinliği
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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğrencileri tarafından "Dünya Pİ Günü" etkinliği düzenledi.
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğrencileri tarafından "Dünya Pİ Günü" etkinliği düzenledi.
Tatvan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde hazırlanan etkinlik, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, burada yaptığı açıklamada, Milli Eğitim ile üniversiteyi bir araya getiren etkinliğin önemine işaret etti.
Demirtaş, benzer etkinliklerin sürdürüleceğini dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:54 Kaynak: AA
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