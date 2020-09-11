Bitlis'te Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika

AK Parti Bitlis Gençlik Kolları, katıldığı televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Daldagül ile gençlik kolları üyeleri, Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Denizli Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.

Suç duyurusuna ilişkin dilekçelerini savcılığa teslim ettikten sonra basın açıklaması yapan Daldagül, İmam Hatip Liselerine ve mezunlarına karşı son derece ağır ve çirkin ithamlarda bulunan Erol Mütercimler

hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplandıklarını belirtti.

İmam hatip liselerinin ülkedeki genel eğitim sisteminin bir

parçası olduğunu kaydeden Daldagül, şunları aktardı:

" Türkiye'de gün geçtikçe halkımızın yoğun ilgisini ve beğenisini kazanan imam

hatip liselerinde, fen ve edebiyat derslerinin yanı sıra İslami ilimlerle ilgili dersler, modern

eğitim ortamlarında eş zamanlı olarak okutulmaktadır. Bu yönüyle imam hatip liseleri pek çok

dünya ülkesinin ilgisini çekmekte ve özgün bir model olarak gündeme gelmektedir.

İmam hatipliler üniversiteye giriş sınavlarından bilgi yarışmalarına, münazaralardan çeşitli

sosyal aktivitelere kadar pek çok alanda başarılarını ispatlamıştır. Ülkemizin birlik,

beraberlik, asayiş, kalkınma, ahlaki davranış ihtiyaçlarına önemli katkıları vardır. Bütün bunlar birer gerçek ve istatistiklerle sabit bulunduğu halde İmam Hatip Liseleri hakkında oluşturulmaya çalışılan algı ile her daim

mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz."