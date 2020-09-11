Bitlis'te Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika

AK Parti Bitlis Gençlik Kolları, katıldığı televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.
İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Daldagül ile gençlik kolları üyeleri, Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Denizli Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.
Suç duyurusuna ilişkin dilekçelerini savcılığa teslim ettikten sonra basın açıklaması yapan Daldagül, İmam Hatip Liselerine ve mezunlarına karşı son derece ağır ve çirkin ithamlarda bulunan Erol Mütercimler
hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplandıklarını belirtti.
İmam hatip liselerinin ülkedeki genel eğitim sisteminin bir
parçası olduğunu kaydeden Daldagül, şunları aktardı:
" Türkiye'de gün geçtikçe halkımızın yoğun ilgisini ve beğenisini kazanan imam
hatip liselerinde, fen ve edebiyat derslerinin yanı sıra İslami ilimlerle ilgili dersler, modern
eğitim ortamlarında eş zamanlı olarak okutulmaktadır. Bu yönüyle imam hatip liseleri pek çok
dünya ülkesinin ilgisini çekmekte ve özgün bir model olarak gündeme gelmektedir.
İmam hatipliler üniversiteye giriş sınavlarından bilgi yarışmalarına, münazaralardan çeşitli
sosyal aktivitelere kadar pek çok alanda başarılarını ispatlamıştır. Ülkemizin birlik,
beraberlik, asayiş, kalkınma, ahlaki davranış ihtiyaçlarına önemli katkıları vardır. Bütün bunlar birer gerçek ve istatistiklerle sabit bulunduğu halde İmam Hatip Liseleri hakkında oluşturulmaya çalışılan algı ile her daim
mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz."
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 19:57 - Kaynak: AA
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