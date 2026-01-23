Bitlis'te Kar Temizliği Tehlikesi - Son Dakika
Bitlis'te Kar Temizliği Tehlikesi

Bitlis\'te Kar Temizliği Tehlikesi
23.01.2026 08:58
Yoğun kar yağışı, Bitlis'te çatı temizliğini zorunlu hale getirdi. Uzmanlar dikkatli olunmasını uyarıyor.

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava, çatılarda biriken karların temizlenmesini zorunlu hale getirdi.

Kent genelinde vatandaşlar, çatıların çökme riskine karşı küreklerle kar temizliği yaparken, ortaya tehlikeli görüntüler çıktı. Yüksek binaların çatılarına çıkan vatandaşlar, önlem olarak kendilerine ip bağlayarak kar küreme çalışması yapması dikkat çekiyor.

Yetkililer, çatı temizliğinin uzman ekipler tarafından ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılması gerektiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ayrıca, kar temizliği sırasında bina çevresinde önlem alınmasının ve gelişigüzel yapılan çalışmalardan kaçınılmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bitlis'te Kar Temizliği Tehlikesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bitlis'te Kar Temizliği Tehlikesi - Son Dakika
