Bitlis'te Kayak Merkezlerine Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bitlis'te Kayak Merkezlerine Yoğun İlgi

Bitlis\'te Kayak Merkezlerine Yoğun İlgi
18.01.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarıyıl tatiliyle Elaman Hanı Kayak Merkezi dolup taştı; kayak ve kızak keyfi sürüyor.

BİTLİS'te okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte kayak merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Aileleriyle birlikte Elaman Hanı Kayak Merkezi'ne gelen çocuklar, kızakla kaymanın keyfini çıkarıyor.

Bitlis-Tatvan kara yolu üzerindeki Elaman Hanı Kayak Merkezi, sömestr tatilinin ilk günlerinde dolup taştı. Kent merkezine yakınlığı ve sunduğu imkanlar nedeniyle en çok tercih edilen tesisler arasında yer alan merkezde, 3 farklı pist bulunuyor. Sabah 09.00 ile 16.00 saatleri arasında hizmet veren kayak merkezinde öğrenciler, aileleriyle gelerek kızakla kaymanın keyfini çıkarıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, kentte kar yağışının ardından 2 kayak tesisinin aktif hale geldiğini belirterek, bu tesislerden hem sporcuların hem de vatandaşların yararlandığını söyledi.

'TATİL BOYUNCA KAYAK KURSLARIMIZ AKTİF ŞEKİLDE DEVAM EDECEK'

Elkatmış, "Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte kayak tesislerimiz oldukça dolmuş durumda. Özellikle Elaman Hanı Kayak Tesisimiz, ulaşım kolaylığı nedeniyle çevre il ve ilçelerden yoğun ilgi görüyor. Aynı şekilde merkezde bulunan kayak tesisimiz de yaklaşık 2 haftadır hizmet veriyor. Kar yağışının başlamasıyla birlikte snowtrack aracımızla pist düzenleme çalışmalarını tamamladık. Burada kızak alanımız, alp disiplini pistimiz ve kayaklı koşu tesisimiz bulunuyor. Sömestr tatili boyunca kayak kurslarımız aktif şekilde devam edecek. Ayrıca 15 günlük yarıyıl tatilinde 8-15 yaş grubu öğrenciler için temel kayak eğitim kursları açacağız. Tüm vatandaşlarımızı ve kayak severleri tesislerimize davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Bitlis, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Kayak Merkezlerine Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

13:10
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 13:16:49. #7.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te Kayak Merkezlerine Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.