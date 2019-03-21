Bitlis'te Nevruz Kutlaması

Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde 21 Mart Nevruz Bayramı
düzenlenen törenle kutlandı.
Ahlat Belediyesinin katkılarıyla Ahlat Ülkü Ocakları tarafından Selçuklu
Çarşısında düzenlenen kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Ahlat Ülkü Ocakları Başkanı Emrah Subaşı
, yaptığı konuşmada, bir bahar mevsimine daha ulaşmanın sevinç ve huzurunu yaşadıklarını söyledi.
Nevruzun bin bir rengin umut saçtığı gün olduğunu ifade eden Subaşı, bugünün önemine binaen kucaklaşmayı ve kaynaşmayı yüce Allah'tan niyaz ettiğini söyledi.
Okunan şiirler ve halk oyunları gösterisiyle devam eden kutlamada, protokol ve vatandaşlar demir döverek yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı.
Ardından yumurta tokuşturmayla süren kutlama ok atışlarıyla sona erdi.
Programa, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Savcısı
Osman Hanbay, MHP
Ahlat İlçe Başkanı Tahsin Gülsar, Ülkü Ocakları İl Başkanı Yusuf Demir
ve vatandaşlar katıldı.