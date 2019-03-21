Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Nevruz Kutlaması

Bitlis'te Nevruz Kutlaması

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 21 Mart Nevruz Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde 21 Mart Nevruz Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Ahlat Belediyesinin katkılarıyla Ahlat Ülkü Ocakları tarafından Selçuklu Çarşısında düzenlenen kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ahlat Ülkü Ocakları Başkanı Emrah Subaşı, yaptığı konuşmada, bir bahar mevsimine daha ulaşmanın sevinç ve huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Nevruzun bin bir rengin umut saçtığı gün olduğunu ifade eden Subaşı, bugünün önemine binaen kucaklaşmayı ve kaynaşmayı yüce Allah'tan niyaz ettiğini söyledi.

Okunan şiirler ve halk oyunları gösterisiyle devam eden kutlamada, protokol ve vatandaşlar demir döverek yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı.


Ardından yumurta tokuşturmayla süren kutlama ok atışlarıyla sona erdi.

Programa, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Savcısı Osman Hanbay, MHP Ahlat İlçe Başkanı Tahsin Gülsar, Ülkü Ocakları İl Başkanı Yusuf Demir ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:33 Kaynak: AA

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