Bitlis'te tarihi El-Aman Hanı turizme kazandırılıyor - Son Dakika

Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ), kentte 15. yüzyılda Van Beylerbeyi Hüsrevpaşa tarafından inşa edilen tarihi El- Aman Hanı'nın daha işlevsel hale getirilmesi amacıyla proje revizyon toplantısı gerçekleştirildi.

Tarihi handa düzenlenen toplantıda konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kervanların geçtiği bölgede yer alan hanın o zamanki ihtiyaçlardan doğan bir eser olduğunu aktardı.

Bitlis'ten Tatvan'a giden güzergahta hanlar zincirinin bulunduğunu dile getiren Elmastaş, "Bu eserlerin en büyüğü El-Aman Hanı'dır. Burası günümüzde farklı amaçlar için kullanmak istenmiş. 2 yıl önce yine Uluslararası Selçuklu ve Osmanlı Araştırmaları Kütüphanesi'ne dönüştürülmesi için projelendirilmiş. Projeyi inceledik ve sadece bir kütüphane olarak zayıf kalacağını düşündük. Projenin yeniden revize edilmesi gerektiğine karar verdik." dedi.

Handaki hamamın yeniden aktif hale getirilebilmesi ve yöresel ürünlerin, sanat eserlerin sergilenmesi gibi birçok fonksiyonu düşündüklerini anlatan Elmastaş, bu toplantıdan güzel sonuçlar elde edeceklerine inandığını kaydetti.

Planladıkları projenin devam eden Nemrut Jeopark Projesi için de önemli olduğunu kaydeden Elmastaş, şöyle devam etti:

"Bu nedenle burayı bir başlangıç noktası olarak düşünüyoruz. Jeoparklarda bir müze olması gerekiyor. Yöresel ürünlerin eserlerin sergilendiği müzeler isteniyor. Müzenin burada yapılmasını istiyoruz. Dolayısıyla burası diğer projemiz için bir başlangıç noktası olacak. Eski Bitlis ortaya çıkarıldı. Bitlis Vadisi'nden itibaren Güneydoğu ve Kuzeybatı istikametine bir turizm aksı ortaya çıktı. Bitlis, El-Aman Hanı, Ahlat, Nemrut Krater Gölü, Süphan Dağı ve Adilcevaz mikrobiyalitleriyle ilgili ciddi bir proje var. Bunların hepsi birbirini tamamlıyor. Bunları birleştirebilirsek El-Aman Hanı ortada olmak kaydıyla turizm sektörü anlamında çok ciddi bir noktaya şehrimizi taşımış oluruz."

Sunumlarla devam eden toplantıya İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı Kültür Uzmanı Abdulkadir Yalvaç, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı Kültür Uzmanı Hüsameddin Mehmet Tüzün, Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Taner Beyoğlu, mimarlar Nurten İlknur Adak, Leyla Yücel ve Olcay Aydemir, müzisyen Onok Bozkurt, Kültür Uzmanı ve Girişimcisi Mehmet Demirtaş, sinemacılar Hakan Gül ve Doğancan Kement katıldı.