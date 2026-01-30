Bitlis'te Tehlikeli Kayak Denemesi - Son Dakika
Bitlis'te Tehlikeli Kayak Denemesi

Bitlis'te Tehlikeli Kayak Denemesi
30.01.2026 08:58
Gençlerin tehlikeli zeminlerdeki kayak macerası, ciddi sakatlanma risklerini beraberinde getiriyor.

Bitlis'te 11 kişiden oluşan genç grubu, zeminin kayak yapmaya uygun olmadığı yüksek rakımlı dağlık bir alanda tehlikeli bir denemeye imza attı.

Gençlerin kendilerini yamaçtan aşağıya doğru bıraktığı anlar dron kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde yer yer dengenin kaybolduğu ve düşme tehlikesinin atlatıldığı anlar dikkat çekti. Olay anına ait görüntülerde, gençlerin kontrolsüz şekilde aşağıya doğru kaydığı ve pek çok noktada dengesini kaybederek düştüğü açıkça görülüyor.

Güvenli olmayan zemin şartlarına rağmen yapılan bu tehlikeli iniş, muhtemel ciddi sakatlanma risklerini de beraberinde getirmektedir. Muhtemel bir kazanın ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirten yetkililer, özellikle uygun zemin ve güvenli pistler dışında yapılan kayak ve benzeri aktivitelerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, kış sporlarının mutlaka uygun ekipman, güvenli alanlar ve gerekli tedbirler alınarak yapılması gerektiğini hatırlatarak, benzer riskli girişimlere karşı uyarıda bulundu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Cihan Önen, kalabalık bir grubun kayak ve benzeri sporlar için uygun olmayan bir zeminde dağdan aşağıya doğru kaymasının tehlikeli olduğunu vurguladı. Görüntülerde de görüldüğü üzere birçok kişinin düştüğünü belirten Önen, bu tür aktivitelerin yaralanmalara ve hayati risklere yol açabileceğine dikkat çekti. Önen, "Her ne kadar gençler bu durumu bir macera ve eğlence olarak görse de uygun olmayan zemin ve yükselti düşünüldüğünde sağlık riski oluşturabilmektedir" dedi. - BİTLİS

Bitlis'te Tehlikeli Kayak Denemesi

Bitlis'te Tehlikeli Kayak Denemesi
